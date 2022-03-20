https://arabic.sputniknews.com/20220320/التحالف-العربي-يعلن-تدمير-زورق-مفخخ-وإحباط-هجوم-وشيك-في-البحر-الأحمر-1060130539.html
التحالف العربي يعلن تدمير زورق مفخخ وإحباط هجوم وشيك في البحر الأحمر
التحالف العربي يعلن تدمير زورق مفخخ وإحباط هجوم وشيك في البحر الأحمر
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الأحد، تدمير زورق مفخخ في الحديدة، وإحباط هجوم وشيك لاستهداف حرية الملاحة في البحر الأحمر. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T12:02+0000
2022-03-20T12:02+0000
2022-03-20T12:02+0000
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال التحالف في بيان: "دمرنا 106 زوارق مفخخة شكلت تهديدا لحرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر".وأضاف: "جهودنا أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التحالف أن قوات الدفاع الجوي السعودية، اعترضت ودمرت 9 مسيرات أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب بالمملكة العربية السعودية.وأكد أن جماعة "أنصار الله" استخدمت صواريخ كروز إيرانية الصنع لاستهداف محطة تحلية مياه في الشقيق، ومحطة توزيع تابعة لشركة أرامكو في جازان.وأشار إلى أن الهجمات الحوثية تسببت بأضرار مادية طالت منشآت ومركبات مدنية دون خسائر بالأرواح، مضيفا أن الهجمات تعتبر تصعيدا خطيرا.وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, السعودية, قوات التحالف العربي, أنصار الله
التحالف العربي يعلن تدمير زورق مفخخ وإحباط هجوم وشيك في البحر الأحمر
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الأحد، تدمير زورق مفخخ في الحديدة، وإحباط هجوم وشيك لاستهداف حرية الملاحة في البحر الأحمر.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال التحالف في بيان: "دمرنا 106 زوارق مفخخة شكلت تهديدا لحرية الملاحة بجنوب البحر الأحمر".
وأضاف: "جهودنا أسهمت في حماية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التحالف أن قوات الدفاع الجوي السعودية، اعترضت ودمرت 9 مسيرات أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب بالمملكة العربية السعودية.
وأكد أن جماعة "أنصار الله" استخدمت صواريخ كروز إيرانية الصنع لاستهداف محطة تحلية مياه في الشقيق، ومحطة توزيع تابعة لشركة أرامكو في جازان.
وأشار إلى أن الهجمات الحوثية تسببت بأضرار مادية طالت منشآت ومركبات مدنية دون خسائر بالأرواح، مضيفا أن الهجمات تعتبر تصعيدا خطيرا.
وتقود السعودية
، منذ الـ26 من مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله
"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.