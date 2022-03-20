https://arabic.sputniknews.com/20220320/الجزائر-والصين-تحذران-من-إساءة-استعمال-العقوبات-التي-لا-تستند-إلى-القانون-الدولي-1060125682.html

الجزائر والصين تحذران من إساءة استعمال العقوبات التي لا تستند إلى القانون الدولي

الجزائر والصين تحذران من إساءة استعمال العقوبات التي لا تستند إلى القانون الدولي

حذرت الجزائر والصين في بيان مشترك، اليوم الأحد، من إساءة استعمال العقوبات الأحادية الجانب التي لا تستند إلى القانون الدولي. 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T09:57+0000

2022-03-20T09:57+0000

2022-03-20T09:57+0000

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جاء ذلك في بيان مشترك بين الجزائر والصين بمناسبة زيارة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إلى جمهورية الصين الشعبية.وفيما يخص الأزمة الروسية - الأوكرانية، أكدت الجزائر والصين على ضرورة مراعاة المخاوف الأمنية لأطراف الأزمة والالتزام بحل النزاعات سلميا عبر الحوار والتفاوض.وشدد الجانبان على ضرورة التمسك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، مع التمسك بمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة ومراعاة المخاوف الأمنية المعقولة للأطراف المعنية.وأكد الجانبان عدم إساءة استعمال العقوبات الأحادية الجانب التي لا تستند إلى القانون الدولي، تفاديا لانتهاك القواعد الدولية والمساس بالظروف المعيشية لشعوب الدول وضرورة التخفيف من حدة الانعكاسات الإنسانية التي قد تنجم عنها. كما أكدا حرصهما على بذل جهود مشتركة في هذا الصدد.وكانت الصين قد عبرت في أكثر من مناسبة عن رفضها لأسلوب العقوبات الذي فرضته واشنطن على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قائلة إنه لا يجدي نفعاً ويعرقل جهود التسوية السياسية.وأكدت الصين أنها ستواصل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي مع روسيا، على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة.وشددت وزارة الخارجية الصينية مرارًا وتكرارًا على أن الصين عملت دائمًا بشكل موضوعي وحيادي فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، وأصدرت أحكامًا مستقلة وأعلنت موقفها الخاص بناءً على جوهر القضية نفسها، ودعت دائمًا إلى الحوار والمفاوضات من أجل تهدئة الوضع.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220320/-الجانب-الصحيح-من-التاريخالصين-تصف-موقفها-المتعلق-بالأحداث-في-أوكرانيا-1060119570.html

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