https://arabic.sputniknews.com/20220320/الحرس-الوطني-الروسي-يعتقل-عددا-من-قادة-التشكيلات-القومية-النازية-الأوكرانية-بالقرب-من-خاركوف-1060131665.html
الحرس الوطني الروسي يعتقل عددا من قادة التشكيلات القومية النازية الأوكرانية بالقرب من خاركوف
الحرس الوطني الروسي يعتقل عددا من قادة التشكيلات القومية النازية الأوكرانية بالقرب من خاركوف
أعلن الحرس الوطني الروسي، اليوم الأحد، عن اعتقاله عددا من القادة القوميين الأوكرانيين، وذلك خلال مداهمات أمنية في مدينة إيزيوم القريبة من خاركوف. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T12:24+0000
2022-03-20T12:24+0000
2022-03-20T12:24+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وأصدر الجهاز الأمني الروسي بيانا رسميا، قال فيه: "خلال عملية التمشيط والمداهمات العسكرية تمكنت القوات من اعتقال عدد من قادة التشكيلات القومية النازية الأوكرانية والمتواطئين مع وحدة المخابرات المركزية الأوكرانية".وأضاف البيان: "كما نجحت قوات الحرس الوطني بالاستيلاء على وثائق عسكرية مهمة وعملت على منع بعض الإرهابيين من تفجير بعض المنشآت الهامة في البلدة وبينها جسور وطرقات استراتيجية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الحرس الوطني الروسي يعتقل عددا من قادة التشكيلات القومية النازية الأوكرانية بالقرب من خاركوف
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أعلن الحرس الوطني الروسي، اليوم الأحد، عن اعتقاله عددا من القادة القوميين الأوكرانيين، وذلك خلال مداهمات أمنية في مدينة إيزيوم القريبة من خاركوف.
وأصدر الجهاز الأمني الروسي بيانا رسميا، قال فيه: "خلال عملية التمشيط والمداهمات العسكرية تمكنت القوات من اعتقال عدد من قادة التشكيلات القومية النازية الأوكرانية والمتواطئين مع وحدة المخابرات المركزية الأوكرانية".
وأضاف البيان: "كما نجحت قوات الحرس الوطني بالاستيلاء على وثائق عسكرية مهمة وعملت على منع بعض الإرهابيين من تفجير بعض المنشآت الهامة في البلدة وبينها جسور وطرقات استراتيجية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.