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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/الحرس-الوطني-الروسي-يعتقل-عددا-من-قادة-التشكيلات-القومية-النازية-الأوكرانية-بالقرب-من-خاركوف-1060131665.html
الحرس الوطني الروسي يعتقل عددا من قادة التشكيلات القومية النازية الأوكرانية بالقرب من خاركوف
الحرس الوطني الروسي يعتقل عددا من قادة التشكيلات القومية النازية الأوكرانية بالقرب من خاركوف
أعلن الحرس الوطني الروسي، اليوم الأحد، عن اعتقاله عددا من القادة القوميين الأوكرانيين، وذلك خلال مداهمات أمنية في مدينة إيزيوم القريبة من خاركوف. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T12:24+0000
2022-03-20T12:24+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وأصدر الجهاز الأمني الروسي بيانا رسميا، قال فيه: "خلال عملية التمشيط والمداهمات العسكرية تمكنت القوات من اعتقال عدد من قادة التشكيلات القومية النازية الأوكرانية والمتواطئين مع وحدة المخابرات المركزية الأوكرانية".وأضاف البيان: "كما نجحت قوات الحرس الوطني بالاستيلاء على وثائق عسكرية مهمة وعملت على منع بعض الإرهابيين من تفجير بعض المنشآت الهامة في البلدة وبينها جسور وطرقات استراتيجية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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العالم

الحرس الوطني الروسي يعتقل عددا من قادة التشكيلات القومية النازية الأوكرانية بالقرب من خاركوف

12:24 GMT 20.03.2022
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محطة كاخوفكا الكهرومائية في نوفابا كاخوفكا تحت سيطرة وإشراف الحرس الوطني الروسي، جنوب أوكرانيا 15 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
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أعلن الحرس الوطني الروسي، اليوم الأحد، عن اعتقاله عددا من القادة القوميين الأوكرانيين، وذلك خلال مداهمات أمنية في مدينة إيزيوم القريبة من خاركوف.
وأصدر الجهاز الأمني الروسي بيانا رسميا، قال فيه: "خلال عملية التمشيط والمداهمات العسكرية تمكنت القوات من اعتقال عدد من قادة التشكيلات القومية النازية الأوكرانية والمتواطئين مع وحدة المخابرات المركزية الأوكرانية".
وأضاف البيان: "كما نجحت قوات الحرس الوطني بالاستيلاء على وثائق عسكرية مهمة وعملت على منع بعض الإرهابيين من تفجير بعض المنشآت الهامة في البلدة وبينها جسور وطرقات استراتيجية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Мобилизованные жители ДНР на окраинах Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:11 GMT
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