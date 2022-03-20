https://arabic.sputniknews.com/20220320/الحكومة-العراقية-تكشف-حقيقة-وجود-أزمة-وقود-في-بغداد-1060120464.html
الحكومة العراقية تكشف حقيقة وجود أزمة وقود في بغداد
الحكومة العراقية تكشف حقيقة وجود أزمة وقود في بغداد
كشفت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، حقيقة وجود أزمة وقود في العاصمة، بغداد. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T06:54+0000
2022-03-20T06:54+0000
2022-03-20T06:54+0000
العالم العربي
العراق
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، صباح اليوم الأحد، بيانا عن شركة توزيع المنتجات النفطية نفت من خلاله وجود أي أزمة وقود في بغداد.وذكر إعلام الشركة العراقية أن شركته تنفي بشكل قاطع وجود أي أزمة وقود في بغداد، مؤكدة للمواطنين في بلادها أن مثل هذه الإشاعات تصدر من مواقع ووسائل تواصل اجتماعية "صفراء ومأجورة".وأوضح إعلام شركة توزيع المنتجات النفطية أن "هذه الشائعات ليست إلا صرخات للضربات التي وجهتها الشركة العراقية لرؤوس الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام والمعتاشين على الأزمات".ودعت الشركة المواطنين لمتابعة الأخبار من مصادرها الموثوقة.وتلقي القوات الأمنية في العراق بشكل مستمر القبض على أفراد ومجموعات يقومون بتهريب النفط، وغالبا ما تمارس أغلب هذه المجاميع عملياتها في محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوبي البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220307/العراق-تركيا-ستزودنا-بالكهرباء-بداية-من-الأسبوع-المقبل-1059565057.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
الحكومة العراقية تكشف حقيقة وجود أزمة وقود في بغداد
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كشفت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، حقيقة وجود أزمة وقود في العاصمة، بغداد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)
، صباح اليوم الأحد، بيانا عن شركة توزيع المنتجات النفطية نفت من خلاله وجود أي أزمة وقود في بغداد.
وذكر إعلام الشركة العراقية أن شركته تنفي بشكل قاطع وجود أي أزمة وقود في بغداد،
مؤكدة للمواطنين في بلادها أن مثل هذه الإشاعات تصدر من مواقع ووسائل تواصل اجتماعية "صفراء ومأجورة".
وأوضح إعلام شركة توزيع المنتجات النفطية أن "هذه الشائعات ليست إلا صرخات للضربات التي وجهتها الشركة العراقية لرؤوس الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام والمعتاشين على الأزمات".
ودعت الشركة المواطنين لمتابعة الأخبار من مصادرها الموثوقة.
وتلقي القوات الأمنية في العراق بشكل مستمر القبض على أفراد ومجموعات يقومون بتهريب النفط
، وغالبا ما تمارس أغلب هذه المجاميع عملياتها في محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوبي البلاد.