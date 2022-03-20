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الدبيبة من طرابلس: لا خيار أمامنا إلا إجراء الانتخابات في موعدها
الدبيبة من طرابلس: لا خيار أمامنا إلا إجراء الانتخابات في موعدها
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة على إجراء الانتخابات في موعدها. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T10:22+0000
2022-03-20T10:22+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وحسب مراسل "سبوتنيك"، فقد تعهد الدبيبة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم بالعاصمة طرابلس، بإجراء الانتخابات في موعدها، مشددا على أنه "ليس هناك خيار إلا الانتخابات".وأكد الدبيبة على تشكيل لجنة من القانونيين والمختصين، من كل المدن الليبية تضم جميع أطياف الشعب الليبي، مهمتها إعداد قانون الانتخابات وإحالته لجهات الاختصاص.وكان الدبيبة قد التقى، الخميس الماضي، السفير الأمريكي في طرابلس، ريتشارد نورلاند، مؤكدا له حرص حكومته على إجراء الانتخابات في أسرع وقت، مطالبًا كل الأطراف المعنية بالإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالانتخابات.وجدد الدبيبة دعمه لجهود المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، من أجل الخروج بقاعدة دستورية تمكن الليبيين من اختيار سلطتهم التشريعية القادمة.كما أشار إلى وضع حكومة الوحدة الوطنية لخطة تدعم بها المؤسسات والشركات النفطية للرفع من معدلات الإنتاج للمساهمة في الحد من العجز العالمي الحاصل في قطاع الطاقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/تقارير-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يقنع-باشاغا-بالتراجع-وأمريكا-تشجع-الدبيبة-على-التعاون-1060056237.html
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أخبار ليبيا اليوم

الدبيبة من طرابلس: لا خيار أمامنا إلا إجراء الانتخابات في موعدها

10:22 GMT 20.03.2022
© REUTERS / POOLرئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في روما، إيطاليا، ليبيا 21 مايو 2021
رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في روما، إيطاليا، ليبيا 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / POOL
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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة على إجراء الانتخابات في موعدها.
وحسب مراسل "سبوتنيك"، فقد تعهد الدبيبة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم بالعاصمة طرابلس، بإجراء الانتخابات في موعدها، مشددا على أنه "ليس هناك خيار إلا الانتخابات".
فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المعترف بها دوليا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
تقارير: الأمين العام للأمم المتحدة يقنع باشاغا بالتراجع وأمريكا تشجع الدبيبة على التعاون
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وأكد الدبيبة على تشكيل لجنة من القانونيين والمختصين، من كل المدن الليبية تضم جميع أطياف الشعب الليبي، مهمتها إعداد قانون الانتخابات وإحالته لجهات الاختصاص.

وأوضى رئيس حكومة الوحدة الوطنية أبناء الشعب الليبي بالاستمرار في الحراك وأن يقولوا لا للتمديد، طالبا من وزراء حكومته فتح أبوابهم أمام المواطنين وتقديم الخدمات إليهم.

وكان الدبيبة قد التقى، الخميس الماضي، السفير الأمريكي في طرابلس، ريتشارد نورلاند، مؤكدا له حرص حكومته على إجراء الانتخابات في أسرع وقت، مطالبًا كل الأطراف المعنية بالإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالانتخابات.
وجدد الدبيبة دعمه لجهود المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، من أجل الخروج بقاعدة دستورية تمكن الليبيين من اختيار سلطتهم التشريعية القادمة.
كما أشار إلى وضع حكومة الوحدة الوطنية لخطة تدعم بها المؤسسات والشركات النفطية للرفع من معدلات الإنتاج للمساهمة في الحد من العجز العالمي الحاصل في قطاع الطاقة.
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