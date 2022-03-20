https://arabic.sputniknews.com/20220320/الدفاع-الجزائرية-تعلن-مقتل-3-عسكريين-على-الشريط-الحدودي-1060146575.html
الدفاع الجزائرية تعلن مقتل 3 عسكريين على الشريط الحدودي
الدفاع الجزائرية تعلن مقتل 3 عسكريين على الشريط الحدودي
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، مقتل 3 عسكريين في مدينة تيمياوين على الشريط الحدودي مع دولة مالي جنوب غربي الجزائر. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T18:45+0000
2022-03-20T18:45+0000
2022-03-20T18:45+0000
العالم العربي
الجزائر
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ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية أن وزارة الدفاع "تنعي استشهاد 3 عسكريين على الشريط الحدودي في تيمياوين، سقطوا اليوم الأحد إثر اشتباك مع جماعات إرهابية"، فيما تقدم رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، بتعازيه الخالصة لأسر الضحايا.وذكر البيان أسماء العسكريين القتلى وهم "الملازم العامل إخلف رضا، والعريف المتعاقد طارب إلياس، والعريف المتعاقد علي عبد القادر هواري".من جانبه، قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "تعازيّ القلبية لأسر شهداء الواجب الوطني، وعائلة الجيش الوطني الشعبي، إثر استشهاد الملازم العامل، إخلف رضا والعريف المتعاقد، طارب إلياس والعريف المتعاقد، علي عبد القادر هواري، دفاعا عن حرمة التراب الوطني.رحم الله شهداءنا الأبرار ..إنّا لله وإنّا إليه راجعون".
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العالم العربي, الجزائر
الدفاع الجزائرية تعلن مقتل 3 عسكريين على الشريط الحدودي
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، مقتل 3 عسكريين في مدينة تيمياوين على الشريط الحدودي مع دولة مالي جنوب غربي الجزائر.
ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية
أن وزارة الدفاع "تنعي استشهاد 3 عسكريين على الشريط الحدودي في تيمياوين، سقطوا اليوم الأحد إثر اشتباك مع جماعات إرهابية"، فيما تقدم رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، بتعازيه الخالصة لأسر الضحايا.
وأصدرت وزارة الدفاع بيانا جاء فيه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وعلى إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي بمنطقة تيمياوين بالقطاع العملياتي برج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة، استشهد اليوم الأحد 20 مارس 2022، ثلاثة عسكريين".
وذكر البيان أسماء العسكريين القتلى وهم "الملازم العامل إخلف رضا، والعريف المتعاقد طارب إلياس، والعريف المتعاقد علي عبد القادر هواري".
من جانبه، قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون
عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "تعازيّ القلبية لأسر شهداء الواجب الوطني، وعائلة الجيش الوطني الشعبي، إثر استشهاد الملازم العامل، إخلف رضا والعريف المتعاقد، طارب إلياس والعريف المتعاقد، علي عبد القادر هواري، دفاعا عن حرمة التراب الوطني.رحم الله شهداءنا الأبرار ..إنّا لله وإنّا إليه راجعون".