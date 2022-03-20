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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220320/الدفاع-الروسية-الطيران-الجوي-الروسي-استهدف--89-هدفا-عسكريا-أوكرانيا-في-يوم-واحد-1060144987.html
الدفاع الروسية: الطيران الجوي الروسي استهدف 89 هدفا عسكريا أوكرانيا في يوم واحد
الدفاع الروسية: الطيران الجوي الروسي استهدف 89 هدفا عسكريا أوكرانيا في يوم واحد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش الروسي استهدف 89 منشأة عسكرية في أوكرانيا. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T17:44+0000
2022-03-20T17:44+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
أخبار وزارة الدفاع الروسية
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية، اليوم الأحد، إن طيران القوات المسلحة الروسية ضرب 89 منشأة عسكرية أوكرانية في يوم واحد، بما في ذلك أربعة مواقع قيادة و65 منطقة لتخزين المعدات العسكرية، قائلا "خلال اليوم، استهدف الطيران العملياتي والتكتيكي وطيران الجيش 89 منشأة عسكرية في أوكرانيا. من بينها: أربعة مراكز قيادة، ومنشأتان لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة وتسع قطع مدفعية وخمسة مستودعات لأسلحة وذخائر الصواريخ والمدفعية، فضلا عن 65 مكانا لتخزين المعدات العسكرية".وأضاف أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت سبع طائرات أوكرانية من دون طيار".ووفقا له، خلال النهار، تقدمت القوات الروسية 12 كيلومترا، ووصلت إلى خط نيكولسكوي، وبالتعاون مع وحدات من جمهورية دونيتسك، طوقت المنطقة السكنية "سلادكو" من ثلاث جهات.وذكر كوناشينكوف أن "ما يصل إلى 60 مسلحا ودبابتين وثلاث عربات قتال مشاة وستة قطع مدفعية ميدانية وقذائف هاون لقوميين تم تدميرها".
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عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, أخبار وزارة الدفاع الروسية

الدفاع الروسية: الطيران الجوي الروسي استهدف 89 هدفا عسكريا أوكرانيا في يوم واحد

17:44 GMT 20.03.2022
© Sputnik . Иван Родионов / الذهاب إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022
قوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© Sputnik . Иван Родионов
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش الروسي استهدف 89 منشأة عسكرية في أوكرانيا.
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية، اليوم الأحد، إن طيران القوات المسلحة الروسية ضرب 89 منشأة عسكرية أوكرانية في يوم واحد، بما في ذلك أربعة مواقع قيادة و65 منطقة لتخزين المعدات العسكرية، قائلا "خلال اليوم، استهدف الطيران العملياتي والتكتيكي وطيران الجيش 89 منشأة عسكرية في أوكرانيا. من بينها: أربعة مراكز قيادة، ومنشأتان لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة وتسع قطع مدفعية وخمسة مستودعات لأسلحة وذخائر الصواريخ والمدفعية، فضلا عن 65 مكانا لتخزين المعدات العسكرية".
وأضاف أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت سبع طائرات أوكرانية من دون طيار".
وأضاف كوناشينكوف أن القوات الروسية، كجزء من العملية الخاصة، قضت بشكل كامل على الكتيبة القومية الأوكرانية "دونباس"، قائلا "وحدات من القوات المسلحة الروسية تكمل هزيمة كتيبة دونباس القومية".
ووفقا له، خلال النهار، تقدمت القوات الروسية 12 كيلومترا، ووصلت إلى خط نيكولسكوي، وبالتعاون مع وحدات من جمهورية دونيتسك، طوقت المنطقة السكنية "سلادكو" من ثلاث جهات.
وذكر كوناشينكوف أن "ما يصل إلى 60 مسلحا ودبابتين وثلاث عربات قتال مشاة وستة قطع مدفعية ميدانية وقذائف هاون لقوميين تم تدميرها".
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Мобилизованные жители ДНР на окраинах Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:11 GMT
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