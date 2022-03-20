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https://arabic.sputniknews.com/20220320/الدفاع-الروسية-تعرض-لأول-مرة-مقطعا-مصورا-لمقاتلة-سو-35-تنفذ-مهمة-ليليةفيديو-1060120342.html
الدفاع الروسية تعرض لأول مرة مقطعا مصورا لمقاتلة "سو 35" تنفذ مهمة ليلية...فيديو
الدفاع الروسية تعرض لأول مرة مقطعا مصورا لمقاتلة "سو 35" تنفذ مهمة ليلية...فيديو
عرضت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا لمقاتلة من طراز "سو 35" خلال قيامها بعملية عسكرية ليلا. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T06:49+0000
2022-03-20T06:49+0000
الجيش الروسي
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وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة: "قامت المقاتلات باعتراض أهداف جوية ودمرت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش الأوكراني".وأوضحت الوزارة في بيانها أن الطيار الرائد فيكتور دودين، اكتشف طائرة من طراز "سو 27" تابعة للجيش الأوكراني ونجح بتدميرها ليمنع بذلك الهجوم على القوات الروسية، كما نجح بشكل منفرد وجماعي في تدمير نظام الصواريخ المحمول المضاد للطائرات Buk-M1 من خلال الهبوط على ارتفاع أقل من 400 متر.وأضافت وزارة الدفاع أن زميل دودين، الطيار المقاتل الملازم أول إيليا بيريبلكين، تم تقديمه أيضًا لجائزة الدولة. "أثناء قيامه بمهام قتالية في الجو، اكتشف طائرتين من طراز Su-27 للقوات المسلحة الأوكرانية. قام إيليا بمناورة بمهارة واتخذ موقعا متميزا، مما يدل على مهارة عالية، وأطلق صواريخ موجهة جو - جو ، مما أدى إلى تدمير كلا الهدفين".
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الجيش الروسي

الدفاع الروسية تعرض لأول مرة مقطعا مصورا لمقاتلة "سو 35" تنفذ مهمة ليلية...فيديو

06:49 GMT 20.03.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورطائرة "سو-35" خلال العرض الجوي الدولي في مطار جوكوفسكي
طائرة سو-35 خلال العرض الجوي الدولي في مطار جوكوفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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عرضت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا لمقاتلة من طراز "سو 35" خلال قيامها بعملية عسكرية ليلا.
وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة: "قامت المقاتلات باعتراض أهداف جوية ودمرت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش الأوكراني".
وأوضحت الوزارة في بيانها أن الطيار الرائد فيكتور دودين، اكتشف طائرة من طراز "سو 27" تابعة للجيش الأوكراني ونجح بتدميرها ليمنع بذلك الهجوم على القوات الروسية، كما نجح بشكل منفرد وجماعي في تدمير نظام الصواريخ المحمول المضاد للطائرات Buk-M1 من خلال الهبوط على ارتفاع أقل من 400 متر.
وأضافت وزارة الدفاع أن زميل دودين، الطيار المقاتل الملازم أول إيليا بيريبلكين، تم تقديمه أيضًا لجائزة الدولة. "أثناء قيامه بمهام قتالية في الجو، اكتشف طائرتين من طراز Su-27 للقوات المسلحة الأوكرانية. قام إيليا بمناورة بمهارة واتخذ موقعا متميزا، مما يدل على مهارة عالية، وأطلق صواريخ موجهة جو - جو ، مما أدى إلى تدمير كلا الهدفين".
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