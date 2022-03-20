https://arabic.sputniknews.com/20220320/الدفاع-الروسية-نضمن-خروجا-آمنا-من-ماريوبول-والحفاظ-على-حياة-كل-من-يلقي-سلاحه-1060148121.html
الدفاع الروسية: نضمن خروجا آمنا من ماريوبول والحفاظ على حياة كل من يلقي سلاحه
الدفاع الروسية: نضمن خروجا آمنا من ماريوبول والحفاظ على حياة كل من يلقي سلاحه
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية ستضمن خروجا آمنا من ماريوبول والحفاظ على حياة جميع الذين يلقون أسلحتهم. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T19:52+0000
2022-03-20T19:52+0000
2022-03-20T19:52+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
روسيا
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قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، في إفادة اليوم الأحد، "ندعو وحدات القوات المسلحة الأوكرانية وكتائب الدفاع الإقليمي والمرتزقة الأجانب إلى وقف الأعمال القتالية وإلقاء أسلحتهم، ودخول الأراضي التي تسيطر عليها كييف على طول الممرات الإنسانية المتفق عليها مع الجانب الأوكراني".وشدد ميزينتسيف "في الوقت نفسه، نضمن لجميع الذين يلقون أسلحتهم خروجا آمنا من ماريوبول والحفاظ على الحياة".وتابع " قادة وحدات جمهورية دونيتسك الشعبية والقوات المسلحة الروسية سيكونون جاهزين لمثل هذا السيناريو وسيضمنون خروجكم الآمن، ولكن فقط دون أسلحة وذخيرة، إلى أي منطقة تحددونها".وأوضح أن لدى سلطات ماريوبول الآن فرصة لاتخاذ القرار والانتقال إلى جانب الشعب، وإلا فإن المحكمة العسكرية التي تنتظرهم ليست سوى القليل الذي يستحقونه لجرائمهم الفظيعة، التي يوثقها الجانب الروسي بعناية شديدة".يشار إلى أنه وفي الـ24 من فبراير/ شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة، استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وصرحت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية فقط وأن السكان المدنيين ليسوا في خطر.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/الدفاع-الروسية-إسقاط-مروحية-و6-طائرات-مسيرة-وتدمير-أنظمة-صواريخ-مختلفة-1060121432.html
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سبوتنيك عربي
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عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, روسيا
الدفاع الروسية: نضمن خروجا آمنا من ماريوبول والحفاظ على حياة كل من يلقي سلاحه
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية ستضمن خروجا آمنا من ماريوبول والحفاظ على حياة جميع الذين يلقون أسلحتهم.
قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، في إفادة اليوم الأحد، "ندعو وحدات القوات المسلحة الأوكرانية وكتائب الدفاع الإقليمي والمرتزقة الأجانب إلى وقف الأعمال القتالية وإلقاء أسلحتهم، ودخول الأراضي التي تسيطر عليها كييف على طول الممرات الإنسانية المتفق عليها مع الجانب الأوكراني".
وشدد ميزينتسيف "في الوقت نفسه، نضمن لجميع الذين يلقون أسلحتهم خروجا آمنا من ماريوبول والحفاظ على الحياة".
وفقًا لميزينتسيف، إذا تخلى مسؤولو كييف مرة أخرى عن أولئك الذين يواصلون المقاومة في ماريوبول وأمروهم بالموت كشهداء، "فإننا ندعو كل أولئك الذين يقدرون حياتهم: يمكنك القيام بذلك بمفردك أوكجزء من مجموعات منفصلة".
وتابع " قادة وحدات جمهورية دونيتسك الشعبية والقوات المسلحة الروسية سيكونون جاهزين لمثل هذا السيناريو وسيضمنون خروجكم الآمن، ولكن فقط دون أسلحة وذخيرة، إلى أي منطقة تحددونها".
وأوضح أن لدى سلطات ماريوبول الآن فرصة لاتخاذ القرار والانتقال إلى جانب الشعب، وإلا فإن المحكمة العسكرية التي تنتظرهم ليست سوى القليل الذي يستحقونه لجرائمهم الفظيعة، التي يوثقها الجانب الروسي بعناية شديدة".
يشار إلى أنه وفي الـ24 من فبراير/ شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة، استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي
دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية فقط وأن السكان المدنيين ليسوا في خطر.