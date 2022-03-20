https://arabic.sputniknews.com/20220320/الرئاسة-اللبنانية-عون-يلتقي-بابا-الفاتيكان-غدا-1060138830.html
الرئاسة اللبنانية: عون يلتقي بابا الفاتيكان غدا
الرئاسة اللبنانية: عون يلتقي بابا الفاتيكان غدا
أعلنت الرئاسة اللبنانية عن لقاء مرتقب بين الرئيس ميشال عون وبابا الفاتيكان البابا فرانسيس، غدا الإثنين. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T15:00+0000
2022-03-20T15:00+0000
2022-03-20T15:00+0000
ميشال عون
أخبار لبنان
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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وحسب بيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع تويتر، أكدت أن الرئيس ميشال عون غادر متوجها إلى روما بعد ظهر اليوم الأحد.وقال البيان: "الرئيس عون غادر متوجهاً الى روما والفاتيكان حيث سيلتقي البابا فرنسيس قبل ظهر الاثنين"، لافتا إلى أنه سيجتمع كذلك "بأمين سر الكرسي الرسولي الكاردينال بييترو كارولين وأمين سر العلاقات بين الدول في الفاتيكان المونسنيور بول ريتشارد غالاغير".فيما أكدت أن اللقاء سيكون في قصر الكويرينالي، لفتت إلى أنه سيناقش العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.يشار إلى أن الرئيس اللبناني يصحب خلال زيارته إيطاليا وفدا رفيعا يضم كلا من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، والسفير اللبناني لدى الكرسي الرسولي السفير فريد الياس الخازن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ميشال عون, أخبار لبنان, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
الرئاسة اللبنانية: عون يلتقي بابا الفاتيكان غدا
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أعلنت الرئاسة اللبنانية عن لقاء مرتقب بين الرئيس ميشال عون وبابا الفاتيكان البابا فرانسيس، غدا الإثنين.
وحسب بيان نشرته الرئاسة اللبنانية
عبر حسابها في موقع تويتر، أكدت أن الرئيس ميشال عون غادر متوجها إلى روما بعد ظهر اليوم الأحد.
وقال البيان: "الرئيس عون غادر متوجهاً الى روما والفاتيكان حيث سيلتقي البابا فرنسيس
قبل ظهر الاثنين"، لافتا إلى أنه سيجتمع كذلك "بأمين سر الكرسي الرسولي الكاردينال بييترو كارولين وأمين سر العلاقات بين الدول في الفاتيكان المونسنيور بول ريتشارد غالاغير".
ولفت البيان إلى أن زيارة عون إلى روما ستتضمن لقاء له مع الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا، بعد غد الثلاثاء.
فيما أكدت أن اللقاء سيكون في قصر الكويرينالي، لفتت إلى أنه سيناقش العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.
يشار إلى أن الرئيس اللبناني يصحب خلال زيارته إيطاليا وفدا
رفيعا يضم كلا من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، والسفير اللبناني لدى الكرسي الرسولي السفير فريد الياس الخازن.