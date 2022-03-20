https://arabic.sputniknews.com/20220320/الرئيس-الإسرائيلي-إيران-تقود-معاداة-السامية-في-العالم-1060146054.html
الرئيس الإسرائيلي: إيران تقود "معاداة السامية" في العالم
الرئيس الإسرائيلي: إيران تقود "معاداة السامية" في العالم
اتهم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوع إيران بأنها تقود وتغذي "معاداة السامية" في العالم، معتبرا أن الحرس الثوري "عامل رئيسي في نشر الإرهاب والكراهية". 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T18:33+0000
2022-03-20T18:33+0000
2022-03-20T18:35+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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جاء ذلك خلال كلمة له في حفل إحياء الذكرى العاشرة لهجوم إرهابي، استهدف مدرسة يهودية في مدينة تولوز جنوب غربي فرنسا في مارس/ آذار 2012 وأسفر عن مقتل مدرس وثلاثة من تلاميذه.وقال هرتسوغ وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "حتى اليوم نسمع عن حالات معاداة للسامية في جميع أنحاء العالم، ونتعرض لكراهية لا يمكن تصورها على وسائل التواصل الاجتماعي".وأضاف: "إيران قائد رئيسي لهذا الخط. والحرس الثوري الإيراني عامل رئيسي في نشر الإرهاب والكراهية".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن مساعيه لرفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأمريكية في إطار التوقيع على اتفاق نووي محتمل مع طهران.
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الرئيس الإسرائيلي: إيران تقود "معاداة السامية" في العالم
18:33 GMT 20.03.2022 (تم التحديث: 18:35 GMT 20.03.2022) تابعنا عبر
اتهم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوع إيران بأنها تقود وتغذي "معاداة السامية" في العالم، معتبرا أن الحرس الثوري "عامل رئيسي في نشر الإرهاب والكراهية".
جاء ذلك خلال كلمة له في حفل إحياء الذكرى العاشرة لهجوم إرهابي، استهدف مدرسة يهودية في مدينة تولوز جنوب غربي فرنسا في مارس/ آذار 2012 وأسفر عن مقتل مدرس وثلاثة من تلاميذه.
وقال هرتسوغ وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت
" العبرية: "حتى اليوم نسمع عن حالات معاداة للسامية في جميع أنحاء العالم، ونتعرض لكراهية لا يمكن تصورها على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضاف: "إيران قائد رئيسي لهذا الخط. والحرس الثوري الإيراني عامل رئيسي في نشر الإرهاب والكراهية".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن مساعيه لرفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأمريكية في إطار التوقيع على اتفاق نووي محتمل مع طهران.