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الرئيس الإسرائيلي يلتقي ماكرون لبحث الأزمة الأوكرانية
الرئيس الإسرائيلي يلتقي ماكرون لبحث الأزمة الأوكرانية
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ، قد التقى نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون،أثناء زيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية،... 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T13:12+0000
2022-03-20T13:12+0000
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وذكرت القناة العبرية الـ 13، أن هرتسوغ وزوجته ميخال، قاما بزيارة إلى باريس، والتقى مع الرئيس ماكرون لبحث قضايا وملفات، على رأسها الأزمة في أوكرانيا.ومن المقرر أن يبحث هرتسوغ وماكرون العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.من جهتها، أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الرئيسين الإسرائيلي والفرنسي سيشاركان في حفل بمناسبة الذكرى العاشرة للهجوم على مدرسة "أور هاتوراه" في مدينة تولوز الفرنسية.
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إسرائيل, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن

الرئيس الإسرائيلي يلتقي ماكرون لبحث الأزمة الأوكرانية

13:12 GMT 20.03.2022
© REUTERS / REMO CASILLIالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / REMO CASILLI
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ، قد التقى نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون،أثناء زيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية، باريس.
وذكرت القناة العبرية الـ 13، أن هرتسوغ وزوجته ميخال، قاما بزيارة إلى باريس، والتقى مع الرئيس ماكرون لبحث قضايا وملفات، على رأسها الأزمة في أوكرانيا.
ومن المقرر أن يبحث هرتسوغ وماكرون العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.
من جهتها، أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الرئيسين الإسرائيلي والفرنسي سيشاركان في حفل بمناسبة الذكرى العاشرة للهجوم على مدرسة "أور هاتوراه" في مدينة تولوز الفرنسية.
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