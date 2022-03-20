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العراق... لجنة تحقيق برئاسة مستشار الأمن القومي تتوجه إلى أربيل

العراق... لجنة تحقيق برئاسة مستشار الأمن القومي تتوجه إلى أربيل

أعلن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في العراق، اليوم الأحد، عن توجه لجنة تحقيق إلى أربيل للتحقيق في القصف الإيراني الذي استهدف المدينة قبل أيام. 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T08:15+0000

2022-03-20T08:15+0000

2022-03-20T08:15+0000

أخبار العراق اليوم

أربيل

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جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية العراقية.وقال البيان إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي توجه اليوم على رأس لجنة تحقيق إلى محافظة أربيل".وتعرضت أربيل، فجر الأحد الماضي، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة"، مضيفا أن "قصف مدينة أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للكیان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن الجرائم والأعمال الخبیثة لهذا الکیان لن تمر دون رد".في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الاثنين الماضي، إن طهران حذرت السلطات العراقية عدة مرات من أنه لا ينبغي استخدام أراضيها من قبل أطراف ثالثة لشن هجمات على إيران.وقوبل الهجوم بإدانات عربية ودولية واسعة، سبقتها إدانات من المسؤولين والسياسيين في العراق، فيما استدعت بغداد السفير الإيراني لديها وأبلغته احتجاجها رسميا على استهداف أربيل بالصواريخ.يذكر أن وفد نيابي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي زار، الثلاثاء الماضي، إلى أربيل، لمناقشة عدد من القضايا المهمة أبرزها حادثة استهداف المحافظة بـ12 صاروخاً.

https://arabic.sputniknews.com/20220318/واشنطن-تدعو-مجلس-الأمن-إلى-عقد-جلسة-بشأن-الضربات-الصاروخية-الإيرانية-على-أربيل-1060075117.html

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أخبار العراق اليوم, أربيل