عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220320/الكاظمي-يعقد-اجتماعا-مع-قادة-الأجهزة-الأمنية-في-نينوى-1060123249.html
الكاظمي يعقد اجتماعا مع قادة الأجهزة الأمنية في نينوى
الكاظمي يعقد اجتماعا مع قادة الأجهزة الأمنية في نينوى
عقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اجتماعا مع قيادات الأجهزة الأمنية في محافظة نينوى. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T08:29+0000
2022-03-20T08:29+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1050159075_0:64:1600:964_1920x0_80_0_0_b93a377d44683048d4e988d9d2307be4.jpg
وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان أن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي زار قيادة عمليات نينوى"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وأضاف المكتب الإعلامي أن "الكاظمي عقد اجتماعا مع قيادات الأجهزة الأمنية في المحافظة".ولم تكشف الوكالة عن سبب الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع قادة الأجهزة الأمنية.وفي وقت سابق اليوم، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن مصطفى الكاظمي وصل إلى محافظة نينوى.وأوضح المكتب في بيان أن الكاظمي وصل المحافظة بصحبة عدد من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/العراق-لجنة-تحقيق-برئاسة-مستشار-الأمن-القومي-تتوجه-إلى-أربيل-1060122905.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1050159075_116:0:1484:1026_1920x0_80_0_0_03b22233c48625dc5462dc6231cf21fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم

الكاظمي يعقد اجتماعا مع قادة الأجهزة الأمنية في نينوى

08:29 GMT 20.03.2022
© REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICEرئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في "قمة بغداد"، العراق 28 أغسطس 2021
رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قمة بغداد، العراق 28 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICE
تابعنا عبرGoogle news
عقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اجتماعا مع قيادات الأجهزة الأمنية في محافظة نينوى.
وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان أن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي زار قيادة عمليات نينوى"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
متجر متضرر في أعقاب هجوم صاروخي في أربيل 16 فبراير - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
العراق... لجنة تحقيق برئاسة مستشار الأمن القومي تتوجه إلى أربيل
08:15 GMT
وأضاف المكتب الإعلامي أن "الكاظمي عقد اجتماعا مع قيادات الأجهزة الأمنية في المحافظة".
ولم تكشف الوكالة عن سبب الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع قادة الأجهزة الأمنية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن مصطفى الكاظمي وصل إلى محافظة نينوى.
وأوضح المكتب في بيان أن الكاظمي وصل المحافظة بصحبة عدد من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мобилизованные жители ДНР на окраинах Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала