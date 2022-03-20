https://arabic.sputniknews.com/20220320/الكاظمي-يعقد-اجتماعا-مع-قادة-الأجهزة-الأمنية-في-نينوى-1060123249.html
الكاظمي يعقد اجتماعا مع قادة الأجهزة الأمنية في نينوى
الكاظمي يعقد اجتماعا مع قادة الأجهزة الأمنية في نينوى
عقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اجتماعا مع قيادات الأجهزة الأمنية في محافظة نينوى. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T08:29+0000
2022-03-20T08:29+0000
2022-03-20T08:29+0000
أخبار العراق اليوم
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وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان أن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي زار قيادة عمليات نينوى"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وأضاف المكتب الإعلامي أن "الكاظمي عقد اجتماعا مع قيادات الأجهزة الأمنية في المحافظة".ولم تكشف الوكالة عن سبب الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع قادة الأجهزة الأمنية.وفي وقت سابق اليوم، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن مصطفى الكاظمي وصل إلى محافظة نينوى.وأوضح المكتب في بيان أن الكاظمي وصل المحافظة بصحبة عدد من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/العراق-لجنة-تحقيق-برئاسة-مستشار-الأمن-القومي-تتوجه-إلى-أربيل-1060122905.html
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أخبار العراق اليوم
الكاظمي يعقد اجتماعا مع قادة الأجهزة الأمنية في نينوى
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عقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اجتماعا مع قيادات الأجهزة الأمنية في محافظة نينوى.
وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان أن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي زار قيادة عمليات نينوى"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية
.
وأضاف المكتب الإعلامي أن "الكاظمي عقد اجتماعا مع قيادات الأجهزة الأمنية في المحافظة".
ولم تكشف الوكالة عن سبب الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع قادة الأجهزة الأمنية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن مصطفى الكاظمي وصل إلى محافظة نينوى.
وأوضح المكتب في بيان أن الكاظمي وصل المحافظة بصحبة عدد من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية.