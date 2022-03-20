https://arabic.sputniknews.com/20220320/الكنيست-أحبطنا-هجمات-إلكترونية-حاولت-إسقاط-خطاب-زيلينسكي-1060146795.html
الكنيست: أحبطنا هجمات إلكترونية حاولت إسقاط خطاب زيلينسكي
الكنيست: أحبطنا هجمات إلكترونية حاولت إسقاط خطاب زيلينسكي
قال الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إنه أحبط العديد من الهجمات الإلكترونية التي حاولت إسقاط بث خطاب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T18:49+0000
2022-03-20T18:49+0000
2022-03-20T18:49+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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أخبار إسرائيل اليوم
الكنيست الإسرائيلي
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وخاطب زيلينسكي في وقت سابق من مساء اليوم، عبر تطبيق "زووم"، أعضاء الكنيست، وهو الخطاب الذي شهد مشاكل تقنية تمثلت في عدم سماع العديد من النواب ترجمة خطاب الرئيس الأوكراني.وقالت متحدثة باسم الكنيست إنه خلال الخطاب، تم تحديد عدد من محاولات الهجوم السيبراني التي استهدفت البنية التحتية للاتصالات في الكنيست، بهدف إعاقة بث الخطاب، وفق "يديعوت أحرونوت".ولم تذكر المتحدثة أية معلومات حول الجهات التي تقف خلف تلك المحاولات، التي قالت إن وحدة أمن المعلومات في الكنيست تصدت لها.وخلال كلمته، قال زيلينسكي مخاطبا أعضاء الكنيست: "معروف أن القبة الحديدية هي أفضل منظومة دفاعية. أنتم تعرفون كيف تحافظون على مصالحكم، لكن يجب عليكم أيضا حماية يهود أوكرانيا".ومضى قائلا: "أسأل لماذا من المستحيل الحصول على سلاح منكم؟ لماذا لم تفرض إسرائيل عقوبات على روسيا؟ لماذا لا تضغط على الشركات في روسيا؟ عليكم الإجابة على هذه الأسئلة والتعايش معها".
https://arabic.sputniknews.com/20220320/أكاذيب-واستجداء--ماذا-قال-زيلينسكي-في-خطابه-لأعضاء-الكنيست؟-فيديو-1060143827.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الكنيست الإسرائيلي
الكنيست: أحبطنا هجمات إلكترونية حاولت إسقاط خطاب زيلينسكي
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قال الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إنه أحبط العديد من الهجمات الإلكترونية التي حاولت إسقاط بث خطاب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وخاطب زيلينسكي في وقت سابق من مساء اليوم، عبر تطبيق "زووم"، أعضاء الكنيست، وهو الخطاب الذي شهد مشاكل تقنية تمثلت في عدم سماع العديد من النواب ترجمة خطاب الرئيس الأوكراني.
وقالت متحدثة باسم الكنيست إنه خلال الخطاب، تم تحديد عدد من محاولات الهجوم السيبراني التي استهدفت البنية التحتية للاتصالات في الكنيست، بهدف إعاقة بث الخطاب، وفق "يديعوت أحرونوت
".
ولم تذكر المتحدثة أية معلومات حول الجهات التي تقف خلف تلك المحاولات، التي قالت إن وحدة أمن المعلومات في الكنيست تصدت لها.
وخلال كلمته، قال زيلينسكي
مخاطبا أعضاء الكنيست: "معروف أن القبة الحديدية هي أفضل منظومة دفاعية. أنتم تعرفون كيف تحافظون على مصالحكم، لكن يجب عليكم أيضا حماية يهود أوكرانيا".
ومضى قائلا: "أسأل لماذا من المستحيل الحصول على سلاح منكم؟ لماذا لم تفرض إسرائيل عقوبات على روسيا؟ لماذا لا تضغط على الشركات في روسيا؟ عليكم الإجابة على هذه الأسئلة والتعايش معها".