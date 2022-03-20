https://arabic.sputniknews.com/20220320/المصري-البورسعيدي-يتأهل-رسميا-إلى-ربع-نهائي-كأس-الكونفدرالية-1060147836.html
المصري البورسعيدي يتأهل رسميا إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية
المصري البورسعيدي يتأهل رسميا إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية
تأهل النادي المصري "البورسعيدي" رسميا إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية)، بعد فوزه اليوم على نادي "القطن" الكاميروني، بهدفين نظيفين، وتعادل... 20.03.2022, سبوتنيك عربي
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وانتهت مباراة مازيمبي الكونغولي مع أوتوهو الكونغولي، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.وسبق وفاز الفريق المصري البورسعيدي على القطن الكاميروني، بهدفين نظيفين، أحرزهما جريندو وحسن على، ليرفع المصري رصيده إلى 10 نقاط في قمة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من الكونفدرالية، فيما تجمد رصيد القطن الترتيب عند النقطة الثالثة، في المركز الرابع، وكان في انتظار نتيجة مباراة مازيمبي وأوتوهو.وبتعادل مازيمبي وأوتوهو ضمن المصري التأهل إلى دور الثمانية رفقة مازيمبي، دون الانتظار إلى نتيجة مباراته أمام مازيمبي، التي ستقام في شهر إبريل/ نيسان المقبل، في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات، بحسب موقع "الوطن رياضة".وبذلك يتصدر المصري البورسعيدي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، ويأتي مازيمبي الكونغولي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط وأوتوهو في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وفي المركز الأخير جاء القطن الكاميروني برصيد 3 نقاط.
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المصري البورسعيدي يتأهل رسميا إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية
19:36 GMT 20.03.2022 (تم التحديث: 19:38 GMT 20.03.2022) تابعنا عبر
تأهل النادي المصري "البورسعيدي" رسميا إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية)، بعد فوزه اليوم على نادي "القطن" الكاميروني، بهدفين نظيفين، وتعادل "مازيمبي" الكونغولي مع "أوتوهو" الكونغولي إيجابيا بهدفين لكل منهما.
وانتهت مباراة مازيمبي الكونغولي مع أوتوهو الكونغولي، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.
وسبق وفاز الفريق المصري البورسعيدي على القطن الكاميروني، بهدفين نظيفين، أحرزهما جريندو وحسن على، ليرفع المصري رصيده إلى 10 نقاط في قمة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من الكونفدرالية، فيما تجمد رصيد القطن الترتيب عند النقطة الثالثة، في المركز الرابع، وكان في انتظار نتيجة مباراة مازيمبي وأوتوهو.
وبتعادل مازيمبي وأوتوهو ضمن المصري التأهل إلى دور الثمانية رفقة مازيمبي، دون الانتظار إلى نتيجة مباراته أمام مازيمبي، التي ستقام في شهر إبريل/ نيسان المقبل، في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات، بحسب موقع "الوطن رياضة
".
وبذلك يتصدر المصري البورسعيدي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، ويأتي مازيمبي الكونغولي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط وأوتوهو في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وفي المركز الأخير جاء القطن الكاميروني برصيد 3 نقاط.