https://arabic.sputniknews.com/20220320/بطريرك-الموارنة-اللبنانيين-عن-السيسي-حزين-لما-وصل-إليه-لبنان-1060128771.html

البطريرك الراعي عن السيسي: حزين لما وصل إليه لبنان

البطريرك الراعي عن السيسي: حزين لما وصل إليه لبنان

أكد بطريرك الموارنة اللبنانيين، مار بشارة بطرس الراعي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حزين لما وصل إليه لبنان. 20.03.2022, سبوتنيك عربي

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الرئيس عبدالفتاح السيسي

أخبار لبنان

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وحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أوضح الراعي أن السيسي عبّر عن أسفه للحالة التي وصل إليها لبنان، لافتا إلى أنه مستعد لدعم القضية اللبنانية.وقال الراعي: "الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ يحب ​لبنان​ و​اللبنانيين​ وقد شكرته على الجسر الجوي الذي أنشأه بعد انفجار ​المرفأ​ ممّا يعبّر عن محبته وعلى فتح أبواب مصر للبنانيين وعلى مواقفه الداعمة دائماً للبنان وعلى الوساطة التي يقوم بها مع بلدان ​الخليج​".وأكد البطريرك اللبناني أن لقاءه مع الرئيس المصري تناول "قضايا لبنان الداخلية"، لافتا إلى أنه أخبر السيسي بأن "لبنان مريضٌ ونحن بحاجة إلى علاج مرضه وهو عدم تطبيق ​اتفاق الطائف​ والحلّ هو إعلان الحياد".وأشار إلى أن السيسي أكد استعداده لدعم القضية اللبنانية، لكن الراعي أخبره بأن "الحلول ليست في يد اللبنانيين وحدهم لتطبيقها إنّما هناك دور للعرب و​المجتمع الدولي​".وقال الراعي: "تحدّثنا عن موضوع سلاح حزب الله الذي خرج من يد اللبنانيين، ولو كانت هناك استراتيجية دفاعية لحُلَّ جزء من المشكلة".

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الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار لبنان