https://arabic.sputniknews.com/20220320/بطريرك-الموارنة-اللبنانيين-عن-السيسي-حزين-لما-وصل-إليه-لبنان-1060128771.html
البطريرك الراعي عن السيسي: حزين لما وصل إليه لبنان
البطريرك الراعي عن السيسي: حزين لما وصل إليه لبنان
أكد بطريرك الموارنة اللبنانيين، مار بشارة بطرس الراعي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حزين لما وصل إليه لبنان. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T11:15+0000
2022-03-20T11:15+0000
2022-03-20T11:17+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أخبار لبنان
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وحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أوضح الراعي أن السيسي عبّر عن أسفه للحالة التي وصل إليها لبنان، لافتا إلى أنه مستعد لدعم القضية اللبنانية.وقال الراعي: "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يحب لبنان واللبنانيين وقد شكرته على الجسر الجوي الذي أنشأه بعد انفجار المرفأ ممّا يعبّر عن محبته وعلى فتح أبواب مصر للبنانيين وعلى مواقفه الداعمة دائماً للبنان وعلى الوساطة التي يقوم بها مع بلدان الخليج".وأكد البطريرك اللبناني أن لقاءه مع الرئيس المصري تناول "قضايا لبنان الداخلية"، لافتا إلى أنه أخبر السيسي بأن "لبنان مريضٌ ونحن بحاجة إلى علاج مرضه وهو عدم تطبيق اتفاق الطائف والحلّ هو إعلان الحياد".وأشار إلى أن السيسي أكد استعداده لدعم القضية اللبنانية، لكن الراعي أخبره بأن "الحلول ليست في يد اللبنانيين وحدهم لتطبيقها إنّما هناك دور للعرب والمجتمع الدولي".وقال الراعي: "تحدّثنا عن موضوع سلاح حزب الله الذي خرج من يد اللبنانيين، ولو كانت هناك استراتيجية دفاعية لحُلَّ جزء من المشكلة".
https://arabic.sputniknews.com/20210810/ميشال-عون-يدافع-عن-البطريرك-الماروني-بعد-هجومه-على-حزب-الله-1049813101.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار لبنان
البطريرك الراعي عن السيسي: حزين لما وصل إليه لبنان
11:15 GMT 20.03.2022 (تم التحديث: 11:17 GMT 20.03.2022) تابعنا عبر
أكد بطريرك الموارنة اللبنانيين، مار بشارة بطرس الراعي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حزين لما وصل إليه لبنان.
وحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية
، أوضح الراعي أن السيسي عبّر عن أسفه للحالة التي وصل إليها لبنان، لافتا إلى أنه مستعد لدعم القضية اللبنانية.
وقال الراعي: "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يحب لبنان واللبنانيين وقد شكرته على الجسر الجوي الذي أنشأه بعد انفجار المرفأ ممّا يعبّر عن محبته وعلى فتح أبواب مصر للبنانيين وعلى مواقفه الداعمة دائماً للبنان وعلى الوساطة التي يقوم بها مع بلدان الخليج".
تصريحات البطريرك الماروني اللبناني جاءت عقب لقاء له مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي استقبله صباح اليوم الأحد في مقر رئاسة الجمهورية.
وأكد البطريرك اللبناني أن لقاءه مع الرئيس المصري تناول "قضايا لبنان الداخلية"، لافتا إلى أنه أخبر السيسي بأن "لبنان مريضٌ ونحن بحاجة إلى علاج مرضه وهو عدم تطبيق اتفاق الطائف والحلّ هو إعلان الحياد
".
وأشار إلى أن السيسي أكد استعداده لدعم القضية اللبنانية، لكن الراعي أخبره بأن "الحلول ليست في يد اللبنانيين وحدهم لتطبيقها إنّما هناك دور للعرب والمجتمع الدولي".
وقال: "أكّدت للسيسي أن الانتخابات يجب أن تحصل، ونحن يعنينا ذلك كي نحافظ على الاستحقاقات الدسوريّة، وعلى الناخبين أن يشاركوا بكثافة وأن يُحسنوا الاختيار وبيدهم استعادة الثقة".
وقال الراعي: "تحدّثنا عن موضوع سلاح حزب الله الذي خرج من يد اللبنانيين، ولو كانت هناك استراتيجية دفاعية لحُلَّ جزء من المشكلة".