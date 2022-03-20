https://arabic.sputniknews.com/20220320/بعد-موقف-مدريد-من-مقترح-الحكم-الذاتي-هل-تخفض-الجزائر-تمثيلها-الدبلوماسي-في-إسبانيا-1060135986.html
بعد موقف مدريد من مقترح "الحكم الذاتي"... هل تخفض الجزائر تمثيلها الدبلوماسي في إسبانيا
بعد موقف مدريد من مقترح "الحكم الذاتي"... هل تخفض الجزائر تمثيلها الدبلوماسي في إسبانيا
تقارب في جهة وتوترات في أخرى، هذا ما نتج عن الموقف الأخير لإسبانيا الذي أشاد بمقترح المغرب إعطاء حكم الذاتي للصحراء، الأمر الذي أثار غضب الجزائر فاستدعت سفيرها... 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T13:55+0000
2022-03-20T13:55+0000
2022-03-20T13:55+0000
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صرحت الخارجية الجزائرية في بيانها: "تفاجأت السلطات الجزائرية بشدة من التصريحات الأخيرة للسلطات الإسبانية"، مضيفة أن "الجزائر تستغرب الانقلاب المفاجئ لإسبانيا في ملف القضية الصحراوية".جاء رد فعل الجزائر عقب بيان للديوان الملكي المغربي الجمعة 18 مارس/ آذار أشار فيه إلى أن رسالة وصلت من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اعتبر فيها أن مبادرة "الحكم الذاتي" المغربية المقترحة للإقليم المتنازع عليه "بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف".ملفات عدة تربط البلدين على رأسها إمدادات الغاز، إلا أن الخبراء استبعدوا استعمال الجزائر للورقة في خلافها مع مدريد التي يصفونها بأنها استخدمت ملف الصحراء نكاية في الجزائر بسبب مواقفها الأخيرة من الأزمة في أوكرانيا.موقف مغايريقول المحلل السياسي الجزائري، أحسن خلاص، إن الموقف الإسباني الجديد يعتبر تجاوزا واضحا للشرعية الدولية القائمة على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، حسب قوله.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن إسبانيا كانت تدعو دائما إلى حل عادل يرضي جميع الأطراف، لكنها بهذا الموقف انحازت بوضوح لطرف واحد.ويرى أن الموقف الجديد يفقد إسبانيا الخصوصية التي كانت تحظى بها لدى الجزائر كبلد صديق تربطه معها علاقات تاريخية.وشدد على أن الجزائر لا يمكنها أن تتعاون معها لإيجاد حل عادل ومتفق عليه، وأنه من حق الأخيرة أن تحتج على هذا التغيير المفاجئ للموقف الإسباني.ويشير الخبير هنا إلى أن الجزائر قد تلجأ إلى تخفيض تمثيلها الديبلوماسي احتجاجا على الخطوة، لكن التطورات اللاحقة قد تعطي مشاهد أخرى بأن تقدم إسبانيا توضيحات مقنعة، أو تذهب بعيدا في تصعيد موقفها.ملف الغازفي هذا الإطار قال الخبير الاقتصادي والاستراتيجي أحمد سواهلية، إن استدعاء السفير الجزائري في مدريد يعد خطوة منطقية نظرا للتحالف القائم بين البلدين، حيث تعطي الجزائر أفضلية في تزويدها بالغاز.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن إسبانيا حاولت الضغط على الجزائر بشأن إمدادات الغاز الإضافية، ما جعلها في موقف حرج، إلا أن الأخيرة تملك العديد من الأوراق لردع الموقف الإسباني الذي انحاز للمغرب.وبحسب سواهلية فإن الجزائر لن تذهب إلى مستويات عالية من الحدة، بل أنها تذكر إسبانيا بمواقفها السابقة، خاصة أن الموقف اتخذ نكاية في الجزائر بسبب ملف الغاز.واستبعد سواهلية اتخاذ الجزائر أي خطوات مرتبطة بملف الغاز، مؤكدا أنه يمكنها استعمال الدبلوماسية، وأن التواصل بين البلدين يمكن أن يقرب المواقف مرة أخرى بشأن النزاع المرتبط بالصحراء الغربية.توترات بين المغرب ومدريدودخلت العلاقات بين الرباط ومدريد مرحلة من الفتور عقب استضافة إسبانيا رئيس جبهة البوليساريو، من أجل العلاج الطبي باستخدام وثائق جزائرية، ما أدى إلى إثارة غضب المغرب في أبريل/ نيسان 2021وفي يوليو/ تموز الماضي بعث وزير الخارجية الإسباني الجديد، خوسيه مانويل، برسالة ودية إلى الجانب المغربي.ووصف وزير الخارجية الإسباني حينها المغرب بـ"الصديق الكبير"، مشدّدا "على ضرورة العمل مع شركاء وأصدقاء بلاده وتعزيز العلاقة معها، خاصة مع المغرب".
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https://arabic.sputniknews.com/20210602/زعيم-البوليساريو-يصل-إلى-الجزائر-بعد-علاجه-في-إسبانيا-1049140554.html
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الجزائر, أخبار أسبانيا, أخبار المغرب اليوم
بعد موقف مدريد من مقترح "الحكم الذاتي"... هل تخفض الجزائر تمثيلها الدبلوماسي في إسبانيا
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تقارب في جهة وتوترات في أخرى، هذا ما نتج عن الموقف الأخير لإسبانيا الذي أشاد بمقترح المغرب إعطاء حكم الذاتي للصحراء، الأمر الذي أثار غضب الجزائر فاستدعت سفيرها للتشاور بشكل عاجل.
صرحت الخارجية الجزائرية في بيانها: "تفاجأت السلطات الجزائرية بشدة من التصريحات الأخيرة
للسلطات الإسبانية"، مضيفة أن "الجزائر تستغرب الانقلاب المفاجئ لإسبانيا في ملف القضية الصحراوية".
31 أكتوبر 2021, 17:44 GMT
جاء رد فعل الجزائر عقب بيان للديوان الملكي المغربي الجمعة 18 مارس/ آذار أشار فيه إلى أن رسالة وصلت من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اعتبر فيها أن مبادرة "الحكم الذاتي" المغربية المقترحة للإقليم المتنازع عليه "بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف".
استدعاء الجزائر لسفيرها من أجل التشاور يصفه الخبراء بأنه بداية لأزمة جديدة، قد تكون بين أوروبا كلها والبلد العربي الذي يرى أن إسبانيا انحازت للمغرب على حساب القضية الصحراوية، خاصة أن إسبانيا هي المستعمر القديم للمنطقة المتنازع عليها.
ملفات عدة تربط البلدين على رأسها إمدادات الغاز، إلا أن الخبراء استبعدوا استعمال الجزائر للورقة في خلافها مع مدريد التي يصفونها بأنها استخدمت ملف الصحراء نكاية في الجزائر بسبب مواقفها الأخيرة من الأزمة في أوكرانيا.
يقول المحلل السياسي الجزائري، أحسن خلاص، إن الموقف الإسباني
الجديد يعتبر تجاوزا واضحا للشرعية الدولية القائمة على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، حسب قوله.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن إسبانيا كانت تدعو دائما إلى حل عادل يرضي جميع الأطراف، لكنها بهذا الموقف انحازت بوضوح لطرف واحد.
29 أكتوبر 2021, 18:38 GMT
ويرى أن الموقف الجديد يفقد إسبانيا الخصوصية التي كانت تحظى بها لدى الجزائر كبلد صديق تربطه معها علاقات تاريخية.
وأشار الخبير الجزائري إلى أن إسبانيا لم تعد تقف على مسافة واحدة بين الطرفين المتنازعين، وبالتالي فقدت أي دور في تسوية النزاع كمستعمر سابق للصحراء الغربية.
وشدد على أن الجزائر لا يمكنها أن تتعاون معها لإيجاد حل عادل ومتفق عليه، وأنه من حق الأخيرة أن تحتج على هذا التغيير المفاجئ للموقف الإسباني.
وحول مستقبل العلاقة بين البلدين يرى الخبير الجزائري، أنه من المرتقب أن تعرف العلاقات بين البلدين نوعا من الفتور، وأن نشاطات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين يمكن أن تتجمد دون أن يتأثر تزويد الجزائر لإسبانيا بالغاز، ودون أن تتأثر مشاريع الشراكة الجاري تنفيذها.
ويشير الخبير هنا إلى أن الجزائر قد تلجأ إلى تخفيض تمثيلها الديبلوماسي احتجاجا على الخطوة، لكن التطورات اللاحقة قد تعطي مشاهد أخرى بأن تقدم إسبانيا توضيحات مقنعة، أو تذهب بعيدا في تصعيد موقفها.
في هذا الإطار قال الخبير الاقتصادي والاستراتيجي أحمد سواهلية، إن استدعاء السفير الجزائري في مدريد يعد خطوة منطقية نظرا للتحالف القائم بين البلدين، حيث تعطي الجزائر أفضلية في تزويدها بالغاز.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن إسبانيا حاولت الضغط على الجزائر بشأن إمدادات الغاز الإضافية، ما جعلها في موقف حرج، إلا أن الأخيرة تملك العديد من الأوراق لردع الموقف الإسباني الذي انحاز للمغرب.
وأشار إلى أن الموقف هو بداية لأزمة جديدة بين أوروبا والجزائر، خاصة أن مدريد تضامنت مع الجانب الأوروبي الذي سعى للضغط على الجزائر من أجل تعويض الغاز الروسي، إلا أن الأخيرة كانت موضوعية في طرحها بأنه لا يمكن تعويضه من طرفها.
وبحسب سواهلية فإن الجزائر لن تذهب إلى مستويات عالية من الحدة، بل أنها تذكر إسبانيا بمواقفها السابقة، خاصة أن الموقف اتخذ نكاية في الجزائر بسبب ملف الغاز.
واستبعد سواهلية اتخاذ الجزائر أي خطوات مرتبطة بملف الغاز، مؤكدا أنه يمكنها استعمال الدبلوماسية، وأن التواصل بين البلدين يمكن أن يقرب المواقف مرة أخرى بشأن النزاع المرتبط بالصحراء الغربية.
ودخلت العلاقات بين الرباط ومدريد مرحلة من الفتور عقب استضافة إسبانيا رئيس جبهة البوليساريو، من أجل العلاج الطبي باستخدام وثائق جزائرية، ما أدى إلى إثارة غضب المغرب في أبريل/ نيسان 2021
وخففت الرباط بعد ذلك القيود الحدودية مع جيب سبتة الإسباني في شمال المغرب في 17 مايو/ أيار 2021، ما أدى إلى تدفق ما لا يقل عن ثمانية آلاف مهاجر تمت إعادة معظمهم.
وفي يوليو/ تموز الماضي بعث وزير الخارجية الإسباني الجديد، خوسيه مانويل، برسالة ودية إلى الجانب المغربي.
ووصف وزير الخارجية الإسباني حينها المغرب بـ"الصديق الكبير"، مشدّدا "على ضرورة العمل مع شركاء وأصدقاء بلاده وتعزيز العلاقة معها، خاصة مع المغرب".