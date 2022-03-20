https://arabic.sputniknews.com/20220320/بعد-موقف-مدريد-من-مقترح-الحكم-الذاتي-هل-تخفض-الجزائر-تمثيلها-الدبلوماسي-في-إسبانيا-1060135986.html

بعد موقف مدريد من مقترح "الحكم الذاتي"... هل تخفض الجزائر تمثيلها الدبلوماسي في إسبانيا

بعد موقف مدريد من مقترح "الحكم الذاتي"... هل تخفض الجزائر تمثيلها الدبلوماسي في إسبانيا

تقارب في جهة وتوترات في أخرى، هذا ما نتج عن الموقف الأخير لإسبانيا الذي أشاد بمقترح المغرب إعطاء حكم الذاتي للصحراء، الأمر الذي أثار غضب الجزائر فاستدعت سفيرها... 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T13:55+0000

2022-03-20T13:55+0000

2022-03-20T13:55+0000

الجزائر

أخبار أسبانيا

أخبار المغرب اليوم

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صرحت الخارجية الجزائرية في بيانها: "تفاجأت السلطات الجزائرية بشدة من التصريحات الأخيرة للسلطات الإسبانية"، مضيفة أن "الجزائر تستغرب الانقلاب المفاجئ لإسبانيا في ملف القضية الصحراوية".جاء رد فعل الجزائر عقب بيان للديوان الملكي المغربي الجمعة 18 مارس/ آذار أشار فيه إلى أن رسالة وصلت من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اعتبر فيها أن مبادرة "الحكم الذاتي" المغربية المقترحة للإقليم المتنازع عليه "بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف".ملفات عدة تربط البلدين على رأسها إمدادات الغاز، إلا أن الخبراء استبعدوا استعمال الجزائر للورقة في خلافها مع مدريد التي يصفونها بأنها استخدمت ملف الصحراء نكاية في الجزائر بسبب مواقفها الأخيرة من الأزمة في أوكرانيا.موقف مغايريقول المحلل السياسي الجزائري، أحسن خلاص، إن الموقف الإسباني الجديد يعتبر تجاوزا واضحا للشرعية الدولية القائمة على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، حسب قوله.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن إسبانيا كانت تدعو دائما إلى حل عادل يرضي جميع الأطراف، لكنها بهذا الموقف انحازت بوضوح لطرف واحد.ويرى أن الموقف الجديد يفقد إسبانيا الخصوصية التي كانت تحظى بها لدى الجزائر كبلد صديق تربطه معها علاقات تاريخية.وشدد على أن الجزائر لا يمكنها أن تتعاون معها لإيجاد حل عادل ومتفق عليه، وأنه من حق الأخيرة أن تحتج على هذا التغيير المفاجئ للموقف الإسباني.ويشير الخبير هنا إلى أن الجزائر قد تلجأ إلى تخفيض تمثيلها الديبلوماسي احتجاجا على الخطوة، لكن التطورات اللاحقة قد تعطي مشاهد أخرى بأن تقدم إسبانيا توضيحات مقنعة، أو تذهب بعيدا في تصعيد موقفها.ملف الغازفي هذا الإطار قال الخبير الاقتصادي والاستراتيجي أحمد سواهلية، إن استدعاء السفير الجزائري في مدريد يعد خطوة منطقية نظرا للتحالف القائم بين البلدين، حيث تعطي الجزائر أفضلية في تزويدها بالغاز.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن إسبانيا حاولت الضغط على الجزائر بشأن إمدادات الغاز الإضافية، ما جعلها في موقف حرج، إلا أن الأخيرة تملك العديد من الأوراق لردع الموقف الإسباني الذي انحاز للمغرب.وبحسب سواهلية فإن الجزائر لن تذهب إلى مستويات عالية من الحدة، بل أنها تذكر إسبانيا بمواقفها السابقة، خاصة أن الموقف اتخذ نكاية في الجزائر بسبب ملف الغاز.واستبعد سواهلية اتخاذ الجزائر أي خطوات مرتبطة بملف الغاز، مؤكدا أنه يمكنها استعمال الدبلوماسية، وأن التواصل بين البلدين يمكن أن يقرب المواقف مرة أخرى بشأن النزاع المرتبط بالصحراء الغربية.توترات بين المغرب ومدريدودخلت العلاقات بين الرباط ومدريد مرحلة من الفتور عقب استضافة إسبانيا رئيس جبهة البوليساريو، من أجل العلاج الطبي باستخدام وثائق جزائرية، ما أدى إلى إثارة غضب المغرب في أبريل/ نيسان 2021وفي يوليو/ تموز الماضي بعث وزير الخارجية الإسباني الجديد، خوسيه مانويل، برسالة ودية إلى الجانب المغربي.ووصف وزير الخارجية الإسباني حينها المغرب بـ"الصديق الكبير"، مشدّدا "على ضرورة العمل مع شركاء وأصدقاء بلاده وتعزيز العلاقة معها، خاصة مع المغرب".

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