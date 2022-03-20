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https://arabic.sputniknews.com/20220320/بينيت-محذرا-إيران-ما-سيحدد-مستقبلنا-هو-أفعالنا-1060128436.html
بينيت محذرا إيران: ما سيحدد مستقبلنا هو أفعالنا
بينيت محذرا إيران: ما سيحدد مستقبلنا هو أفعالنا
قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن ما سيحدد مستقبل بلاده هو أفعالها وليس أقوالها. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T11:06+0000
2022-03-20T11:06+0000
إسرائيل
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وجاءت تصريحات بينيت خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، ظهر اليوم الأحد، والتي أعرب خلالها عن قلق وتوتر بلاده من الاتفاق النووي الإيراني وما زعمه باستجابة الإدارة أمريكا لمطالب إيران.وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، ظهر اليوم، أن بينيت قد أعرب عن قلقه الشديد من احتمال استجابة الإدارة الأمريكية للمطلب الإيراني الخاص بإخراج الحرس الثوري من لائحة المنظمات الإرهابية.ومجددا، ادعى نفتالي بينيت أن "الحرس الثوري الإيراني هو أكبر منظمة إرهابية وأكثرها فتكا ودموية في العالم، وتقف وراءها دولة إيران".وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الإدارة الأمريكية تحاول التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران بأي ثمن، وأنه في حال عدم استجابة الولايات المتحدة لطلبه بعدم استمرار أو بقاء الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، فإن إسرائيل ستستمر في معاملة الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.ويذكر أن الموقع الإلكتروني الأمريكي أكسيوس قد ذكر، الأربعاء الماضي، أن الإدارة الأمريكية تبحث رفع الحرس الثوري الإيراني من لائحة الإرهاب، وذلك مقابل التزام إيراني علني بوقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.ونقل الموقع على لسان مصادر أمريكية وإسرائيلية أن طلب إيران من الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، يأتي على رأس المطالب الإيرانية خلال المباحثات الجارية في العاصمة النمساوية، فيينا، بين إيران والقوى الدولية، بمراقبة أمريكية.ولفت الموقع إلى أن الإدارة الأمريكية قد أطلعت الحكومة الإسرائيلية بهذا الأمر، رغم عدم الإعلان عنه صراحة أو علانية، وإنما مجرد التفكير أو العزم فحسب، في وقت تشعر تل أبيب بالقلق والتوتر من مجرد هذه الفكرة، خاصة وأن الجانب الأمريكي لم يطلب التزامات بعينها من إيران تتعلق بعدم استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة.وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد صنَّف الحرس الثوري الإيراني ضمن لائحة الإرهاب، في العام 2019.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/إعلام-الإدارة-الأمريكية-تبحث-رفع-الحرس-الثوري-الإيراني-من-قائمة-الإرهاب-1059994057.html
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إسرائيل, إيران, أخبار العالم الآن

بينيت محذرا إيران: ما سيحدد مستقبلنا هو أفعالنا

11:06 GMT 20.03.2022
© Sputnik . Evgueniy Batov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© Sputnik . Evgueniy Batov
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قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن ما سيحدد مستقبل بلاده هو أفعالها وليس أقوالها.
وجاءت تصريحات بينيت خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، ظهر اليوم الأحد، والتي أعرب خلالها عن قلق وتوتر بلاده من الاتفاق النووي الإيراني وما زعمه باستجابة الإدارة أمريكا لمطالب إيران.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، ظهر اليوم، أن بينيت قد أعرب عن قلقه الشديد من احتمال استجابة الإدارة الأمريكية للمطلب الإيراني الخاص بإخراج الحرس الثوري من لائحة المنظمات الإرهابية.
ومجددا، ادعى نفتالي بينيت أن "الحرس الثوري الإيراني هو أكبر منظمة إرهابية وأكثرها فتكا ودموية في العالم، وتقف وراءها دولة إيران".
وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الإدارة الأمريكية تحاول التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران بأي ثمن، وأنه في حال عدم استجابة الولايات المتحدة لطلبه بعدم استمرار أو بقاء الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، فإن إسرائيل ستستمر في معاملة الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، قاد فيلق القدس اسماعيل قاآني في استقبال المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
إعلام: الإدارة الأمريكية تبحث رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب
16 مارس, 17:37 GMT
ويذكر أن الموقع الإلكتروني الأمريكي أكسيوس قد ذكر، الأربعاء الماضي، أن الإدارة الأمريكية تبحث رفع الحرس الثوري الإيراني من لائحة الإرهاب، وذلك مقابل التزام إيراني علني بوقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.
ونقل الموقع على لسان مصادر أمريكية وإسرائيلية أن طلب إيران من الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، يأتي على رأس المطالب الإيرانية خلال المباحثات الجارية في العاصمة النمساوية، فيينا، بين إيران والقوى الدولية، بمراقبة أمريكية.
ولفت الموقع إلى أن الإدارة الأمريكية قد أطلعت الحكومة الإسرائيلية بهذا الأمر، رغم عدم الإعلان عنه صراحة أو علانية، وإنما مجرد التفكير أو العزم فحسب، في وقت تشعر تل أبيب بالقلق والتوتر من مجرد هذه الفكرة، خاصة وأن الجانب الأمريكي لم يطلب التزامات بعينها من إيران تتعلق بعدم استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة.
وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد صنَّف الحرس الثوري الإيراني ضمن لائحة الإرهاب، في العام 2019.
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