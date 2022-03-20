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https://arabic.sputniknews.com/20220320/تايلاندي-يعثر-على-أفعى-مكسوة-بالصوف-فيديو-1060142036.html
تايلاندي يعثر على أفعى مكسوة بالصوف... فيديو
تايلاندي يعثر على أفعى مكسوة بالصوف... فيديو
نشر مواطن تايلاندي مقطع فيديو لأفعى مكسوة بالصوف وجدها في بركة مياه بالقرب من منزله. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T16:29+0000
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مجتمع
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وأظهر الفيديو المنشور ثعبانا غير عادي مكسوا بصوف أخضر، حيث قام الخبراء بالكشف عن نوع الأفعى وتبين أنها من فصيلة ثعابين الـ"أوملوبسيداي".ورجح خبراء آخرون أن الأفعى عاشت لوقت طويل في بئر مياه واكتسبت هذا اللون بفعل التواجد في الجزء الضحل والصخري من المستنقع حيث بدأت الطحالب في النمو على جلدها.
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تايلاندي يعثر على أفعى مكسوة بالصوف... فيديو

16:29 GMT 20.03.2022
CC0 / pixabay /
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نشر مواطن تايلاندي مقطع فيديو لأفعى مكسوة بالصوف وجدها في بركة مياه بالقرب من منزله.
وأظهر الفيديو المنشور ثعبانا غير عادي مكسوا بصوف أخضر، حيث قام الخبراء بالكشف عن نوع الأفعى وتبين أنها من فصيلة ثعابين الـ"أوملوبسيداي".
ورجح خبراء آخرون أن الأفعى عاشت لوقت طويل في بئر مياه واكتسبت هذا اللون بفعل التواجد في الجزء الضحل والصخري من المستنقع حيث بدأت الطحالب في النمو على جلدها.
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