https://arabic.sputniknews.com/20220320/تايلاندي-يعثر-على-أفعى-مكسوة-بالصوف-فيديو-1060142036.html
تايلاندي يعثر على أفعى مكسوة بالصوف... فيديو
تايلاندي يعثر على أفعى مكسوة بالصوف... فيديو
نشر مواطن تايلاندي مقطع فيديو لأفعى مكسوة بالصوف وجدها في بركة مياه بالقرب من منزله. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T16:29+0000
2022-03-20T16:29+0000
2022-03-20T16:29+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104577/81/1045778140_0:173:1921:1253_1920x0_80_0_0_0f449c52dfec9f6a1d7775110d0706ff.jpg
وأظهر الفيديو المنشور ثعبانا غير عادي مكسوا بصوف أخضر، حيث قام الخبراء بالكشف عن نوع الأفعى وتبين أنها من فصيلة ثعابين الـ"أوملوبسيداي".ورجح خبراء آخرون أن الأفعى عاشت لوقت طويل في بئر مياه واكتسبت هذا اللون بفعل التواجد في الجزء الضحل والصخري من المستنقع حيث بدأت الطحالب في النمو على جلدها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104577/81/1045778140_0:0:1671:1253_1920x0_80_0_0_1eb6391fc4125e71cdac12b8a59589a0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, видео
تايلاندي يعثر على أفعى مكسوة بالصوف... فيديو
تابعنا عبر
نشر مواطن تايلاندي مقطع فيديو لأفعى مكسوة بالصوف وجدها في بركة مياه بالقرب من منزله.
وأظهر الفيديو المنشور ثعبانا غير عادي مكسوا بصوف أخضر، حيث قام الخبراء بالكشف عن نوع الأفعى وتبين أنها من فصيلة ثعابين الـ"أوملوبسيداي".
ورجح خبراء آخرون أن الأفعى عاشت لوقت طويل في بئر مياه واكتسبت هذا اللون بفعل التواجد في الجزء الضحل والصخري من المستنقع حيث بدأت الطحالب في النمو على جلدها.