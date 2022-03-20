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تركيا: الشروط القانونية لتسليم أمريكا لغولن قد اكتملت
تركيا: الشروط القانونية لتسليم أمريكا لغولن قد اكتملت
دعا وزير العدل التركي بكر بوزداغ، واشنطن إلى تسليم الداعية الإسلامي المعارض فتح الله غولن، مؤكدا أن الشروط القانونية لتسليمه قد اكتملت. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T10:05+0000
2022-03-20T10:05+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقال الوزير التركي إن "المعركة ضد منظمة غولن الإرهابية مستمرة دون هوادة"، بحسب وكالة "الأناضول".وأكد بوزداغ أن بلاده سوف تواصل بذل الجهود من أجل تسليم "فتح الله غولن" إلى أنقرة، وأن الجهود سوف تزداد خلال الفترة المقبلة.واعتبر وزير العدل أن مكافحة الأشخاص الذين يحيكون الدسائس والفتن ويرتكبون أفعال الخيانة والجريمة، أمر ضروري لحماية الحقوق وقوانين الدولة والأمة.​​​​​​​تجدر الإشارة إلى أن تركيا تتهم رجل الدين فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت عام 2016، بالرغم من نفيه تلك الادعاءات.ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو عام 2016، اعتقلت السلطات التركية أكثر من 250 ألف شخص، للاشتباه في صلتهم بغولن، فيما تم عزل أكثر من ألفين و138 عسكرياً من الجيش التركي على خلفية محاولة انقلاب 16 يوليو 2016.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/الخارجية-التركية-أنقرة-ترغب-بعقد-قمة-ثلاثية-لزعماء-تركيا-وروسيا-وأوكرانيا-1060123033.html
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أخبار تركيا اليوم

تركيا: الشروط القانونية لتسليم أمريكا لغولن قد اكتملت

10:05 GMT 20.03.2022
© AP Photo / Selahattin Sevi, Fileفتح الله غولن
فتح الله غولن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© AP Photo / Selahattin Sevi, File
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دعا وزير العدل التركي بكر بوزداغ، واشنطن إلى تسليم الداعية الإسلامي المعارض فتح الله غولن، مؤكدا أن الشروط القانونية لتسليمه قد اكتملت.
وقال الوزير التركي إن "المعركة ضد منظمة غولن الإرهابية مستمرة دون هوادة"، بحسب وكالة "الأناضول".
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وأكد بوزداغ أن بلاده سوف تواصل بذل الجهود من أجل تسليم "فتح الله غولن" إلى أنقرة، وأن الجهود سوف تزداد خلال الفترة المقبلة.
واعتبر وزير العدل أن مكافحة الأشخاص الذين يحيكون الدسائس والفتن ويرتكبون أفعال الخيانة والجريمة، أمر ضروري لحماية الحقوق وقوانين الدولة والأمة.​​​​​​​
تجدر الإشارة إلى أن تركيا تتهم رجل الدين فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت عام 2016، بالرغم من نفيه تلك الادعاءات.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو عام 2016، اعتقلت السلطات التركية أكثر من 250 ألف شخص، للاشتباه في صلتهم بغولن، فيما تم عزل أكثر من ألفين و138 عسكرياً من الجيش التركي على خلفية محاولة انقلاب 16 يوليو 2016.
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