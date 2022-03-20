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https://arabic.sputniknews.com/20220320/تصدعات-وإصابات-جراء-زلزال-ضرب-جنوبي-إيران-1060121302.html
تصدعات وإصابات جراء زلزال ضرب جنوبي إيران
تصدعات وإصابات جراء زلزال ضرب جنوبي إيران
أعلن مسؤول إيراني، اليوم الأحد، أن زلزالا ضرب منطقة دوبرجي التابعة لمدينة داراب في محافظة فارس جنوبي إيران. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T07:32+0000
2022-03-20T07:32+0000
زلزال إيران
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في محافظة فارس حسين درويشي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وقال درويشي إنه عقب وقوع الزلزال تم إرسال فريقي تقييم من قاعدة الإغاثة والإنقاذ، مشيرا إلى أن الفريقين أفادا بحدوث تصدعات في جدران بعض المنازل.وذكر المسؤول الإيراني كذلك أن الزلزال أسفر عن إصابة شخصين.وكان زلزال بلغت قوته 8ر4 درجة على مقياس ريختر قد ضرب المنطقة، أمس السبت.يذكر أن إيران تتعرض لزلازل متكررة بسبب وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/إعلام-واشنطن-مستعدة-لاتخاذ-قرارات-صعبة-لإعادة-القيود-المفروضة-على-برنامج-إيران-النووي-1060106917.html
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زلزال إيران

تصدعات وإصابات جراء زلزال ضرب جنوبي إيران

07:32 GMT 20.03.2022
© REUTERS / Tasnim News Agency زلزال في كرمانشاه، إيران 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
زلزال في كرمانشاه، إيران 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / Tasnim News Agency
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أعلن مسؤول إيراني، اليوم الأحد، أن زلزالا ضرب منطقة دوبرجي التابعة لمدينة داراب في محافظة فارس جنوبي إيران.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في محافظة فارس حسين درويشي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
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أمس, 16:15 GMT
وقال درويشي إنه عقب وقوع الزلزال تم إرسال فريقي تقييم من قاعدة الإغاثة والإنقاذ، مشيرا إلى أن الفريقين أفادا بحدوث تصدعات في جدران بعض المنازل.
وذكر المسؤول الإيراني كذلك أن الزلزال أسفر عن إصابة شخصين.
وكان زلزال بلغت قوته 8ر4 درجة على مقياس ريختر قد ضرب المنطقة، أمس السبت.
يذكر أن إيران تتعرض لزلازل متكررة بسبب وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.
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