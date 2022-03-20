https://arabic.sputniknews.com/20220320/تغطية-مباشرة-اليوم-الخامس-والعشرين-من-انطلاق-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1060118706.html
تغطية مباشرة... اليوم الخامس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... اليوم الخامس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T04:33+0000
2022-03-20T04:33+0000
2022-03-20T05:13+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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MIA „Rosiya Segodnya“
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تغطية مباشرة... اليوم الخامس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
04:33 GMT 20.03.2022 (تم التحديث: 05:13 GMT 20.03.2022) تابعنا عبر
يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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" الجانب الصحيح من التاريخ"..الصين تصف موقفها المتعلق بالأحداث في أوكرانيا
قالت الخارجية الصينية إن البلاد تتخذ موقفا موضوعيا بشأن الأحداث في أوكرانيا، وسيظهر الوقت أننا على "الجانب الصحيح من التاريخ".
مركز وقف إطلاق النار: القوات الأوكرانية تستهدف 4 مناطق سكنية
أعلن مركز وقف إطلاق النار عن استهداف 4 مناطق سكنية بقصف من قبل القوات الأوكرانية في الساعة 7 صباحا.
وأشار المركز إلى تضرر محطة كهروميكانيكية، جراء تعرضه للقصف.
إعلام: الولايات المتحدة تعرض على تركيا إرسال منظومة "إس 400" الى أوكرانيا
أشارت وسائل إعلام إلى تقدم الولايات المتحدة الأمريكية بعرض لتركيا من أجل نقل أنظمة الدفاع الجوية روسية الصنع من طراز "إس -400" إلى القوات الأوكرانية.
أوقف مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، اليوم الأحد، نشاط عدد من الأحزاب السياسية، بما في ذلك حزب "منصة المعارضة - من أجل الحياة"، خلال فترة الأحكام العرفية في البلاد.
قال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، إن المتطرفين الأوكرانيين يواصلون استخدام المدنيين كـ"دروع حية" وهناك بالفعل أكثر من 2.7 مليون شخص يرغبون في الإجلاء إلى روسيا.