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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/تغطية-مباشرة-اليوم-الخامس-والعشرين-من-انطلاق-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1060118706.html
تغطية مباشرة... اليوم الخامس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... اليوم الخامس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T04:33+0000
2022-03-20T05:13+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
عملية خاصة لقوات الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية على مشارف ماريوبول، 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... اليوم الخامس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

04:33 GMT 20.03.2022 (تم التحديث: 05:13 GMT 20.03.2022)
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
05:24 GMT 20.03.2022
" الجانب الصحيح من التاريخ"..الصين تصف موقفها المتعلق بالأحداث في أوكرانيا
قالت الخارجية الصينية إن البلاد تتخذ موقفا موضوعيا بشأن الأحداث في أوكرانيا، وسيظهر الوقت أننا على "الجانب الصحيح من التاريخ".
04:35 GMT 20.03.2022
مركز وقف إطلاق النار: القوات الأوكرانية تستهدف 4 مناطق سكنية
أعلن مركز وقف إطلاق النار عن استهداف 4 مناطق سكنية بقصف من قبل القوات الأوكرانية في الساعة 7 صباحا.
وأشار المركز إلى تضرر محطة كهروميكانيكية، جراء تعرضه للقصف.
04:31 GMT 20.03.2022
إعلام: الولايات المتحدة تعرض على تركيا إرسال منظومة "إس 400" الى أوكرانيا
أشارت وسائل إعلام إلى تقدم الولايات المتحدة الأمريكية بعرض لتركيا من أجل نقل أنظمة الدفاع الجوية روسية الصنع من طراز "إس -400" إلى القوات الأوكرانية.
04:02 GMT 20.03.2022
مجلس الدفاع الأوكراني يوقف نشاط العديد من الأحزاب السياسية
أوقف مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، اليوم الأحد، نشاط عدد من الأحزاب السياسية، بما في ذلك حزب "منصة المعارضة - من أجل الحياة"، خلال فترة الأحكام العرفية في البلاد.
04:02 GMT 20.03.2022
الدفاع الروسية: أكثر من 2.7 مليون أوكراني يرغبون في الإجلاء إلى روسيا
قال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، إن المتطرفين الأوكرانيين يواصلون استخدام المدنيين كـ"دروع حية" وهناك بالفعل أكثر من 2.7 مليون شخص يرغبون في الإجلاء إلى روسيا.
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