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https://arabic.sputniknews.com/20220320/تمور-بوتين-وبايدن-تكتسح-الأسواق-في-مصر-قبيل-شهر-رمضان-المبارك-1060136892.html
تمور "بوتين" و"بايدن" تكتسح الأسواق في مصر قبيل شهر رمضان المبارك
تمور "بوتين" و"بايدن" تكتسح الأسواق في مصر قبيل شهر رمضان المبارك
شهدت الأسواق المصرية ظاهرة جديدة في الأيام القليلة الماضية قبيل بدء شهر رمضان المبارك، حيث ظهرت تمور بتسميات جديدة تتعلق بالأزمة الأوكرانية والعقوبات المفروضة... 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T14:10+0000
2022-03-20T14:10+0000
العالم العربي
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وذكر موقع "الوطن نيوز" المصري ظهور تسميات جديدة للتمور في الأسواق المصرية أطلقها التجار وتتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث ظهرت تمور "بوتين" وتمور "بايدن".وبحسب الموقع، فإن أرخص التمور هي "بايدن" ويبلغ سعر الرطل 12 جنيها مصريا للكيلوغرام الواحد، بالإضافة إلى تمور تسمى "الناتو" وهي أرخص من "بايدن". أما التمور الأغلى فتسمى "بوتين" ويبلغ سعرها 35 جنيها.كما تتواجد في الأسواق المصرية تمور "السيسي" التي تعد خارج المنافسة لسنوات عديدة لأنها "الأفضل" على الإطلاق بحسب المصريين فيبلغ سعر الكيلوغرام 56 جينها.
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العالم العربي

تمور "بوتين" و"بايدن" تكتسح الأسواق في مصر قبيل شهر رمضان المبارك

14:10 GMT 20.03.2022
CC0 / pixabay.com / التمر
التمر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
CC0 / pixabay.com /
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شهدت الأسواق المصرية ظاهرة جديدة في الأيام القليلة الماضية قبيل بدء شهر رمضان المبارك، حيث ظهرت تمور بتسميات جديدة تتعلق بالأزمة الأوكرانية والعقوبات المفروضة على موسكو بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وذكر موقع "الوطن نيوز" المصري ظهور تسميات جديدة للتمور في الأسواق المصرية أطلقها التجار وتتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث ظهرت تمور "بوتين" وتمور "بايدن".
وبحسب الموقع، فإن أرخص التمور هي "بايدن" ويبلغ سعر الرطل 12 جنيها مصريا للكيلوغرام الواحد، بالإضافة إلى تمور تسمى "الناتو" وهي أرخص من "بايدن". أما التمور الأغلى فتسمى "بوتين" ويبلغ سعرها 35 جنيها.
كما تتواجد في الأسواق المصرية تمور "السيسي" التي تعد خارج المنافسة لسنوات عديدة لأنها "الأفضل" على الإطلاق بحسب المصريين فيبلغ سعر الكيلوغرام 56 جينها.
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