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توقعات في ألمانيا بحدوث أزمة عالمية بسبب الوضع في أوكرانيا
توقعات في ألمانيا بحدوث أزمة عالمية بسبب الوضع في أوكرانيا
صرح راينر هوفمان، رئيس الاتحاد الألماني لنقابات العمال، إن العالم يواجه أزمة اقتصادية بسبب الوضع في أوكرانيا. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T11:46+0000
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اقتصاد
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وقال هوفمان في مقابلة مع صحيفة "برلينر مورجنبوست" الألمانية، إن حالة النظام الاقتصادي الأوروبي والعالمي تعتمد بشكل كبير على الوضع وتحتاج إلى تدابير الدعم.يشار إلى أنه في الـ24 من فبراير/ شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية، استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية فقط وأن السكان المدنيين ليسوا في خطر.
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اقتصاد

توقعات في ألمانيا بحدوث أزمة عالمية بسبب الوضع في أوكرانيا

11:46 GMT 20.03.2022
© AFP 2022 / John Macdougallتتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021.
تتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© AFP 2022 / John Macdougall
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صرح راينر هوفمان، رئيس الاتحاد الألماني لنقابات العمال، إن العالم يواجه أزمة اقتصادية بسبب الوضع في أوكرانيا.
وقال هوفمان في مقابلة مع صحيفة "برلينر مورجنبوست" الألمانية، إن حالة النظام الاقتصادي الأوروبي والعالمي تعتمد بشكل كبير على الوضع وتحتاج إلى تدابير الدعم.
وأضاف قائلا: "يجب علينا استخدام جميع الأدوات لمنع حدوث أزمة اقتصادية عالمية. في ألمانيا، كان من المقرر تمديد الوصول الأسهل إلى الفوائد قصيرة الأجل إلى ما بعد يونيو. الأمر نفسه ينطبق على المساعدات الاقتصادية. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، كما حدث خلال الوباء، يجب علينا إنشاء صندوق انتعاش جديد - بالسندات الأوروبية للتمويل".
يشار إلى أنه في الـ24 من فبراير/ شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية، استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية فقط وأن السكان المدنيين ليسوا في خطر.
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