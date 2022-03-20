https://arabic.sputniknews.com/20220320/حرائق-تستعر-في-مستنقعات-قرب-مدينة-ليفربول-الانجليزية-1060117821.html
حرائق تستعر في مستنقعات قرب مدينة ليفربول الانجليزية
حرائق تستعر في مستنقعات قرب مدينة ليفربول الانجليزية
قالت السلطات البريطانية إن حرائق غابات اندلعت في مستنقعات خارج مدينة ليفربول الإنجليزية يوم السبت مشكلة تهديدا للممتلكات القريبة. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T00:02+0000
2022-03-20T00:02+0000
2022-03-20T00:02+0000
أخبار إنجلترا
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وقال جهاز الإطفاء والإنقاذ في تشيشير إن الحريق غطى نحو 500 متر مربع من المستنقعات ومن المحتمل أن يكون قد بدأ عمدا، بحسب رويترز.وأظهرت لقطات بثها سكان محليون على وسائل التواصل الاجتماعي حريقا ضخما مستعرا وأعمدة من الدخان تتصاعد إلى عنان السماء حول محمية باركجيت الطبيعية في شبه جزيرة ويرال الواقعة على بعد نحو 11 كيلومترا جنوبي ليفربول.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إنجلترا
حرائق تستعر في مستنقعات قرب مدينة ليفربول الانجليزية
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قالت السلطات البريطانية إن حرائق غابات اندلعت في مستنقعات خارج مدينة ليفربول الإنجليزية يوم السبت مشكلة تهديدا للممتلكات القريبة.
وقال جهاز الإطفاء والإنقاذ في تشيشير إن الحريق غطى نحو 500 متر مربع من المستنقعات ومن المحتمل أن يكون قد بدأ عمدا، بحسب رويترز.
وأظهرت لقطات بثها سكان محليون على وسائل التواصل الاجتماعي حريقا ضخما مستعرا وأعمدة من الدخان تتصاعد إلى عنان السماء حول محمية باركجيت الطبيعية في شبه جزيرة ويرال الواقعة على بعد نحو 11 كيلومترا جنوبي ليفربول.