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حرائق تستعر في مستنقعات قرب مدينة ليفربول الانجليزية
حرائق تستعر في مستنقعات قرب مدينة ليفربول الانجليزية
قالت السلطات البريطانية إن حرائق غابات اندلعت في مستنقعات خارج مدينة ليفربول الإنجليزية يوم السبت مشكلة تهديدا للممتلكات القريبة. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
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وقال جهاز الإطفاء والإنقاذ في تشيشير إن الحريق غطى نحو 500 متر مربع من المستنقعات ومن المحتمل أن يكون قد بدأ عمدا، بحسب رويترز.وأظهرت لقطات بثها سكان محليون على وسائل التواصل الاجتماعي حريقا ضخما مستعرا وأعمدة من الدخان تتصاعد إلى عنان السماء حول محمية باركجيت الطبيعية في شبه جزيرة ويرال الواقعة على بعد نحو 11 كيلومترا جنوبي ليفربول.
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أخبار إنجلترا

حرائق تستعر في مستنقعات قرب مدينة ليفربول الانجليزية

00:02 GMT 20.03.2022
© Sputnik . Munzer Saeedحرائق اللاذقية 8-9 أكتوبر/تشرين الأول - سوريا
حرائق اللاذقية 8-9 أكتوبر/تشرين الأول - سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© Sputnik . Munzer Saeed
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قالت السلطات البريطانية إن حرائق غابات اندلعت في مستنقعات خارج مدينة ليفربول الإنجليزية يوم السبت مشكلة تهديدا للممتلكات القريبة.
وقال جهاز الإطفاء والإنقاذ في تشيشير إن الحريق غطى نحو 500 متر مربع من المستنقعات ومن المحتمل أن يكون قد بدأ عمدا، بحسب رويترز.
وأظهرت لقطات بثها سكان محليون على وسائل التواصل الاجتماعي حريقا ضخما مستعرا وأعمدة من الدخان تتصاعد إلى عنان السماء حول محمية باركجيت الطبيعية في شبه جزيرة ويرال الواقعة على بعد نحو 11 كيلومترا جنوبي ليفربول.
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