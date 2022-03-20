https://arabic.sputniknews.com/20220320/خبير-أمريكا-ترغب-في-تصفية-حسابات-مع-روسيا-أكثر-من-رغبتها-في-وقف-الحرب-1060133797.html

خبير: أمريكا ترغب في تصفية حسابات مع روسيا أكثر من رغبتها في وقف الحرب

خبير: أمريكا ترغب في تصفية حسابات مع روسيا أكثر من رغبتها في وقف الحرب

قال الباحث في العلاقات الروسية الأوروبية، الدكتور باسل الحاج جاسم، أن المكاسب والحسم العسكري خلال العملية الخاصة في أوكرانيا، هو ما سيحسن من الشروط الروسية على... 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T13:03+0000

2022-03-20T13:03+0000

2022-03-20T13:03+0000

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وأشار جاسم في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أن هناك أسباب كثيرة تقف وراء موقف واشنطن المعرقل للمفاوضات الروسية الأوكرانية، لأن الولايات المتحدة ترغب في تصفية حسابات مع روسيا أكثر من رغبتها في إنقاذ أوكرانيا أو وقف الحرب.ولفت إلى أن طريقة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، يشير بوضوح إلى أن وقف الحرب ليس رغبة أمريكية مطلقا.وأضاف الحاج أنه ليس أمام الغرب والولايات المتحدة إلا دعم أوكرانيا عسكريا كدولة ضعيفة، والضغط على روسيا من خلال العقوبات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الضمانات التي تتحدث عنها كييف ضمانات إضافية لما تتضمنه اتفاقية بودابست.وتابع: "واضح من خلال المعطيات أن الحسم سيكون من خلال الحرب والمكاسب العسكرية، وهوما سيحسن من الشروط الروسية على مائدة التفاوض".وحمل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، واشنطن المسؤولية في فرض موقفها على الحكومة الأوكرانية خلال المفاوضات مع موسكو، التي تهدف لوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا.وأكد لافروف في كلمة ألقاها أمام المشاركين في المسار الدولي من مسابقة "زعماء روسيا"، أن "مطالب روسيا في مفاوضات التسوية مع أوكرانيا ضئيلة".وأشار إلى أن "المفاوضات مع أوكرانيا بشأن التسوية مستمرة رغم أن الولايات المتحدة تحاول إمساك كييف من يدها"، مشددا على أن "العملية لا تزال تمضي قدما" على الرغم من كل العوائق.

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