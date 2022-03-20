https://arabic.sputniknews.com/20220320/خبير-عسكري-إعلان-الناتو-عن-تغيير-استراتيجي-هو-في-الحقيقة-تصعيد--عسكري-1060133547.html

خبير عسكري: "إعلان الناتو عن تغيير استراتيجي هو في الحقيقة تصعيد عسكري"

خبير عسكري: "إعلان الناتو عن تغيير استراتيجي هو في الحقيقة تصعيد عسكري"

نناقش في حلقة "شؤون عسكرية "عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": الناتو يؤكد رغبته في تغيير وضعه الأمني في أوروبا، قاآني يعلن عن بدء فصل جديد من المقاومة فما هي مضامين... 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T12:57+0000

2022-03-20T12:57+0000

2022-03-20T12:57+0000

راديو

شؤون عسكرية

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خبير عسكري: "إعلان الناتو عن تغيير إستراتيجي هو في الحقيقة تصعيد عسكري" خبير عسكري: "إعلان الناتو عن تغيير إستراتيجي هو في الحقيقة تصعيد عسكري"

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) على لسان أمينه العام ينس ستولتنبرغ، أن الحلف المكون من 30 دولة يرغب بتغيير وضعه الأمني واستراتيجيته العسكرية في أوروبا وبشكل جذري ردًا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مؤكداً في الوقت نفسه على استمرار الناتو بتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا. ومن جهته أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن زيادة الدعم والمساعدات العسكرية الأمريكية لكييف لتصل إلى مليار دولار لتشمل أنظمة مضادة للطائرات بمدى أبعد.وعن هذه التصريحات، قال الخبير العسكري العميد الياس فرحات : "إن هذا الإعلان ليس عن تغيير استراتيجي وإنما عن تصعيد استراتيجي عسكري،لأن الاستراتيجية الأساسية لحلف شمال الأطلسي كانت مواجهة الاتحاد الروسي منذ أن نشرت الدرع الصاروخي، وإن كل المعطيات السابقة كانت تشير إلى أن هذا الحلف هو في وضع الهجوم الدائم".خبير عسكري: "الرد الإيراني جاء بعد استهداف متكرر من قبل إسرائيل لقيادات ومنشأت إيرانية"أعلن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني عن بدء فصل جديد من المقاومة والصمود بوجه القوى الإجرامية، تصريحات رئيس فيلق القدس جاءت بعد الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على أربيل، عاصمة إقليم كردستان في العراق. وعن هذا الموضوع، قال الخبيرالعسكري العميد الدكتور محمود عبد السلام خلال حديثه لـ"شؤون عسكرية":أمَّا فيما يخص تأثير هذه الاستهدافات الإيرانية على القواعد الأمريكية والمقرات الإسرائيلية وعلى سير المفاوضات النووية الإيرانية فيضيف الخبير العسكري، قائلاً:التفاصيل في الملف الصوتي

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2022

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