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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/درون-روسي-الصنع-يدمرعربات-مدرعة-ومخزن-أسلحة-للجيش-الأوكرانيفيديو-1060119188.html
درون روسية الصنع تدمرعربات مدرعة ومخزن أسلحة للجيش الأوكراني...فيديو
درون روسية الصنع تدمرعربات مدرعة ومخزن أسلحة للجيش الأوكراني...فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لتدمير عربات مدرعة ومستودعات عسكرية للجيش الأوكراني بطائرات مسيّرة. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T04:51+0000
2022-03-20T04:55+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وقالت الإدارة العسكرية إن "الضربات الصاروخية على المعدات العسكرية ومخازن الذخيرة تمت من ارتفاعات متوسطة ومنخفضة". وتم تدمير الأهداف بواسطة طائرات استطلاع دون طيار أخرى. ويظهر الفيديو مقاطع مصورة لعدة هجمات نُفذت في أوقات مختلفة باستخدام أنواع مختلفة من طائرات دون طيار هجومية، بما في ذلك Forpost-R.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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الأخبار
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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

درون روسية الصنع تدمرعربات مدرعة ومخزن أسلحة للجيش الأوكراني...فيديو

04:51 GMT 20.03.2022 (تم التحديث: 04:55 GMT 20.03.2022)
© Ministry of Defense of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالطائرة المسيرة الجديدة من طراز "فوربوست-أر"
الطائرة المسيرة الجديدة من طراز فوربوست-أر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© Ministry of Defense of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لتدمير عربات مدرعة ومستودعات عسكرية للجيش الأوكراني بطائرات مسيّرة.
وقالت الإدارة العسكرية إن "الضربات الصاروخية على المعدات العسكرية ومخازن الذخيرة تمت من ارتفاعات متوسطة ومنخفضة".
وتم تدمير الأهداف بواسطة طائرات استطلاع دون طيار أخرى.
ويظهر الفيديو مقاطع مصورة لعدة هجمات نُفذت في أوقات مختلفة باستخدام أنواع مختلفة من طائرات دون طيار هجومية، بما في ذلك Forpost-R.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Мобилизованные жители ДНР на окраинах Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:33 GMT
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