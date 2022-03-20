https://arabic.sputniknews.com/20220320/درون-روسي-الصنع-يدمرعربات-مدرعة-ومخزن-أسلحة-للجيش-الأوكرانيفيديو-1060119188.html
درون روسية الصنع تدمرعربات مدرعة ومخزن أسلحة للجيش الأوكراني...فيديو
درون روسية الصنع تدمرعربات مدرعة ومخزن أسلحة للجيش الأوكراني...فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لتدمير عربات مدرعة ومستودعات عسكرية للجيش الأوكراني بطائرات مسيّرة. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T04:51+0000
2022-03-20T04:51+0000
2022-03-20T04:55+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104269/64/1042696435_0:9:1280:729_1920x0_80_0_0_9b7e91fcc034ca240b28d34f42988a07.jpg
وقالت الإدارة العسكرية إن "الضربات الصاروخية على المعدات العسكرية ومخازن الذخيرة تمت من ارتفاعات متوسطة ومنخفضة". وتم تدمير الأهداف بواسطة طائرات استطلاع دون طيار أخرى. ويظهر الفيديو مقاطع مصورة لعدة هجمات نُفذت في أوقات مختلفة باستخدام أنواع مختلفة من طائرات دون طيار هجومية، بما في ذلك Forpost-R.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
درون روسية الصنع تدمرعربات مدرعة ومخزن أسلحة للجيش الأوكراني...فيديو
04:51 GMT 20.03.2022 (تم التحديث: 04:55 GMT 20.03.2022) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لتدمير عربات مدرعة ومستودعات عسكرية للجيش الأوكراني بطائرات مسيّرة.
وقالت الإدارة العسكرية إن "الضربات الصاروخية على المعدات العسكرية ومخازن الذخيرة تمت من ارتفاعات متوسطة ومنخفضة".
وتم تدمير الأهداف بواسطة طائرات استطلاع دون طيار أخرى.
ويظهر الفيديو مقاطع مصورة لعدة هجمات نُفذت في أوقات مختلفة باستخدام أنواع مختلفة من طائرات دون طيار هجومية، بما في ذلك Forpost-R.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.