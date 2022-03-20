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https://arabic.sputniknews.com/20220320/رئيس-أركان-الجيش-الجزائري-يبدأ-زيارة-رسمية-إلى-قطر-1060134294.html
رئيس أركان الجيش الجزائري يبدأ زيارة رسمية إلى قطر
رئيس أركان الجيش الجزائري يبدأ زيارة رسمية إلى قطر
يبدأ رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، زيارة رسمية من اليوم الأحد إلى دولة قطر. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T13:09+0000
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الجزائر
قطر
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وحسب بيان نشرته جريدة النهار فإن زيارة رئيس الأركان الجزائري تأتي لحضور فعاليات النسخة السابعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس-2022).ولفت البيان إلى أن زيارة شنقريحة جاءت تلبية لدعوة من الفريق الركن سالم بن حمد العقيل النابت، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية.يشار إلى أن معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس-2022)، سيتم تنظيمه في الدوحة من 21 إلى 23 مارس/ آذار 2022.
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الجزائر, قطر

رئيس أركان الجيش الجزائري يبدأ زيارة رسمية إلى قطر

13:09 GMT 20.03.2022
© Photo / Sputnik via le Ministère Algérien de la Défense Nationaleرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© Photo / Sputnik via le Ministère Algérien de la Défense Nationale
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يبدأ رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، زيارة رسمية من اليوم الأحد إلى دولة قطر.
وحسب بيان نشرته جريدة النهار فإن زيارة رئيس الأركان الجزائري تأتي لحضور فعاليات النسخة السابعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس-2022).
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يستقبل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في مطار حمد الدولي في الدوحة، قطر، 19 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
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ولفت البيان إلى أن زيارة شنقريحة جاءت تلبية لدعوة من الفريق الركن سالم بن حمد العقيل النابت، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية.

وعن المأمول من الزيارة قال البيان إنها ستسهم في تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة لدولة قطر، وستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى أن معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس-2022)، سيتم تنظيمه في الدوحة من 21 إلى 23 مارس/ آذار 2022.
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