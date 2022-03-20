عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220320/رئيس-غرفة-تجارة-عمان-يتهم-الجيش-الأوكراني-بمصادرة-شحنات-كانت-في-طريقها-إلى-الأردن-من-أحد-الموانئ-1060141839.html
رئيس غرفة تجارة عمان يتهم الجيش الأوكراني بمصادرة شحنات كانت في طريقها إلى الأردن من أحد الموانئ
رئيس غرفة تجارة عمان يتهم الجيش الأوكراني بمصادرة شحنات كانت في طريقها إلى الأردن من أحد الموانئ
كشف رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية، في الأردن، خليل الحاج توفيق، عن مصادرة الجيش الأوكراني شحنات من أحد الموانئ منها شحنات للأردن. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T16:15+0000
2022-03-20T16:15+0000
أخبار الأردن
اقتصاد
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059493302_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_a3136c90f8fb349c1817ea7e7704de8d.jpg
ولم يكشف توفيق، في تصريحه، اليوم الأحد، تفاصيل أخرى عن الشحنات التي صادرها الجيش الأوكراني، ولفت خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار عالميا سيؤدي إلى ارتفاعات جديدة بأسعار السلع، بحسب ما نقل موقع قناة "المملكة".وأشار توفيق إلى أن ارتفاع الأسعار المحلية ليس مرتبطا بالعملية العسكرية في أوكرانيا، مدللا على ذلك بأن أسعار زيت القلي بدأ بالارتفاع منذ شهر آب/أغسطس 2020، واستمر بالارتفاع.واليوم الأحد، قرَّر مجلس الوزراء، في الأردن، تمديد العمل بالإجراءات التي اتَّخذها نهاية العام الماضي، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي وتقديم الدَّعم للقطاع الخاص، والتي كان مقرَّراً أن تنتهي في 31 مارس/ آذارالحالي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059493302_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_3c0cf024853a57bc310bd4166778beec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, اقتصاد, أخبار أوكرانيا

رئيس غرفة تجارة عمان يتهم الجيش الأوكراني بمصادرة شحنات كانت في طريقها إلى الأردن من أحد الموانئ

16:15 GMT 20.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESقوات الجيش الأوكراني في أوديسا، أوكرانيا 4 مارس 2022
قوات الجيش الأوكراني في أوديسا، أوكرانيا 4 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
تابعنا عبرGoogle news
كشف رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية، في الأردن، خليل الحاج توفيق، عن مصادرة الجيش الأوكراني شحنات من أحد الموانئ منها شحنات للأردن.
ولم يكشف توفيق، في تصريحه، اليوم الأحد، تفاصيل أخرى عن الشحنات التي صادرها الجيش الأوكراني، ولفت خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار عالميا سيؤدي إلى ارتفاعات جديدة بأسعار السلع، بحسب ما نقل موقع قناة "المملكة".
وأشار توفيق إلى أن ارتفاع الأسعار المحلية ليس مرتبطا بالعملية العسكرية في أوكرانيا، مدللا على ذلك بأن أسعار زيت القلي بدأ بالارتفاع منذ شهر آب/أغسطس 2020، واستمر بالارتفاع.
واليوم الأحد، قرَّر مجلس الوزراء، في الأردن، تمديد العمل بالإجراءات التي اتَّخذها نهاية العام الماضي، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي وتقديم الدَّعم للقطاع الخاص، والتي كان مقرَّراً أن تنتهي في 31 مارس/ آذارالحالي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мобилизованные жители ДНР на окраинах Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала