https://arabic.sputniknews.com/20220320/رئيس-غرفة-تجارة-عمان-يتهم-الجيش-الأوكراني-بمصادرة-شحنات-كانت-في-طريقها-إلى-الأردن-من-أحد-الموانئ-1060141839.html
رئيس غرفة تجارة عمان يتهم الجيش الأوكراني بمصادرة شحنات كانت في طريقها إلى الأردن من أحد الموانئ
رئيس غرفة تجارة عمان يتهم الجيش الأوكراني بمصادرة شحنات كانت في طريقها إلى الأردن من أحد الموانئ
كشف رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية، في الأردن، خليل الحاج توفيق، عن مصادرة الجيش الأوكراني شحنات من أحد الموانئ منها شحنات للأردن. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T16:15+0000
2022-03-20T16:15+0000
2022-03-20T16:15+0000
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اقتصاد
أخبار أوكرانيا
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ولم يكشف توفيق، في تصريحه، اليوم الأحد، تفاصيل أخرى عن الشحنات التي صادرها الجيش الأوكراني، ولفت خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار عالميا سيؤدي إلى ارتفاعات جديدة بأسعار السلع، بحسب ما نقل موقع قناة "المملكة".وأشار توفيق إلى أن ارتفاع الأسعار المحلية ليس مرتبطا بالعملية العسكرية في أوكرانيا، مدللا على ذلك بأن أسعار زيت القلي بدأ بالارتفاع منذ شهر آب/أغسطس 2020، واستمر بالارتفاع.واليوم الأحد، قرَّر مجلس الوزراء، في الأردن، تمديد العمل بالإجراءات التي اتَّخذها نهاية العام الماضي، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي وتقديم الدَّعم للقطاع الخاص، والتي كان مقرَّراً أن تنتهي في 31 مارس/ آذارالحالي.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, اقتصاد, أخبار أوكرانيا
رئيس غرفة تجارة عمان يتهم الجيش الأوكراني بمصادرة شحنات كانت في طريقها إلى الأردن من أحد الموانئ
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كشف رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية، في الأردن، خليل الحاج توفيق، عن مصادرة الجيش الأوكراني شحنات من أحد الموانئ منها شحنات للأردن.
ولم يكشف توفيق، في تصريحه، اليوم الأحد، تفاصيل أخرى عن الشحنات التي صادرها الجيش الأوكراني، ولفت خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار عالميا سيؤدي إلى ارتفاعات جديدة بأسعار السلع، بحسب ما نقل موقع قناة "المملكة
".
وأشار توفيق إلى أن ارتفاع الأسعار المحلية ليس مرتبطا بالعملية العسكرية في أوكرانيا، مدللا على ذلك بأن أسعار زيت القلي بدأ بالارتفاع منذ شهر آب/أغسطس 2020، واستمر بالارتفاع.
واليوم الأحد، قرَّر مجلس الوزراء، في الأردن، تمديد العمل بالإجراءات التي اتَّخذها نهاية العام الماضي، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي وتقديم الدَّعم للقطاع الخاص، والتي كان مقرَّراً أن تنتهي في 31 مارس/ آذارالحالي.