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روسيا تقدم أكثر من 75 طنا من المساعدات الإنسانية لمدينة خيرسون الأوكرانية
روسيا تقدم أكثر من 75 طنا من المساعدات الإنسانية لمدينة خيرسون الأوكرانية
قدمت روسيا، اليوم الأحد، أكثر من 75 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مدينة خيرسون الأوكرانية. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T10:45+0000
2022-03-20T10:45+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وحسب بيان لوزارة الدفاع الروسية، فقد سلّم الجيش الروسي أكثر من 75 طنا من المساعدات الإنسانية، لا سيما الحصص الغذائية، لسكان خيرسون والتجمعات السكانية القريبة وسط تعليق دفع الرواتب من قبل السلطات الأوكرانية.وقالت الوزارة إن "مساعدات إنسانية تجاوز حجمها الإجمالي 75 طنا تم تسليمها على متن شاحنات برفقة عسكريين روس إلى العاصمة الإقليمية لسكان خيرسون والمستوطنات المجاورة".وبحسب الوزارة ، فإن أصحاب المحلات والأسواق المحلية في خيرسون يضخمون أسعار السلع الأساسية بسبب نقص المعروض، فيما لا يستطيع معظم المواطنين شراء الطعام، بالنظر إلى أن الحكومة وأرباب العمل توقفوا عن دفع الرواتب والمزايا الاجتماعية.يشار إلى أنه وفي الـ24 من فبراير/ شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية، استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية فقط وأن السكان المدنيين ليسوا في خطر.
https://arabic.sputniknews.com/20210720/روسيا-تقدم-مساعدات-إنسانية-واقتصادية-لسكان-دونباس-شرقي-أوكرانيا-1049618748.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

روسيا تقدم أكثر من 75 طنا من المساعدات الإنسانية لمدينة خيرسون الأوكرانية

10:45 GMT 20.03.2022
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علم روسيا وعلم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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قدمت روسيا، اليوم الأحد، أكثر من 75 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مدينة خيرسون الأوكرانية.
وحسب بيان لوزارة الدفاع الروسية، فقد سلّم الجيش الروسي أكثر من 75 طنا من المساعدات الإنسانية، لا سيما الحصص الغذائية، لسكان خيرسون والتجمعات السكانية القريبة وسط تعليق دفع الرواتب من قبل السلطات الأوكرانية.
طائرة مساعدات روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2021
روسيا تقدم مساعدات إنسانية واقتصادية لسكان "دونباس" شرقي أوكرانيا
20 يوليو 2021, 14:45 GMT
وقالت الوزارة إن "مساعدات إنسانية تجاوز حجمها الإجمالي 75 طنا تم تسليمها على متن شاحنات برفقة عسكريين روس إلى العاصمة الإقليمية لسكان خيرسون والمستوطنات المجاورة".

وأضافت أن الجيش الروسي زوّد الناس بحصص غذائية شملت الحبوب والمعكرونة والسكر والمعلبات والبطاطس والفواكه.

وبحسب الوزارة ، فإن أصحاب المحلات والأسواق المحلية في خيرسون يضخمون أسعار السلع الأساسية بسبب نقص المعروض، فيما لا يستطيع معظم المواطنين شراء الطعام، بالنظر إلى أن الحكومة وأرباب العمل توقفوا عن دفع الرواتب والمزايا الاجتماعية.

وأكد البيان أن العديد من سكان خيرسون يأتون إلى مراكز المساعدات الإنسانية الروسية كل يوم.

يشار إلى أنه وفي الـ24 من فبراير/ شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية، استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية فقط وأن السكان المدنيين ليسوا في خطر.
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