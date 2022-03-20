https://arabic.sputniknews.com/20220320/زيلينسكي-يمدد-الأحكام-العرفية-في-أوكرانيا-لمدة-30-يوما--1060137847.html

زيلينسكي يمدد الأحكام العرفية في أوكرانيا لمدة 30 يوما

زيلينسكي يمدد الأحكام العرفية في أوكرانيا لمدة 30 يوما

وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قانونا يمدد الأحكام العرفية في أوكرانيا لمدة 30 يوما اعتبارا من 26 مارس/ آذار الجاري، وفقا لموقع البرلمان الأوكراني. 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T14:32+0000

2022-03-20T14:32+0000

2022-03-20T14:32+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

عمليات عسكرية

أخبار أوكرانيا

فلاديمير زيلينسكي

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وأوضح البرلمان في بيان "اعتبارًا من 20 مارس 2022، وقع رئيس أوكرانيا على قوانين أوكرانيا ... قانون الموافقة على مرسوم رئيس أوكرانيا" بشأن تمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا "رقم 2119-IX (reg. No. 7168). مدد هذا القانون فترة الأحكام العرفية في أوكرانيا من الساعة 05:30 يوم 26 مارس 2022 لمدة 30 يومًا ".هذا وطلب فلاديمير زيلينسكي، من البرلمان الأوكراني، في وقت سابق، تمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا لمدة 30 يوما أخرى.وقال موقع "سترانا" الأوكراني، إن"زيلنسكي تقدم بطلب إلى البرلمان لتمديد الأحكام العرفية 30 يوما أخرى"، مضيفا أنه "سيتم تمديد العمل بالأحكام العرفية اعتبارا من 26 مارس/ آذار".كان زيلينسكي أعلن في 24 فبراير/ شباط المنصرم فرض الأحكام العرفية في عموم أوكرانيا، بعد بدء العملية العسكرية الروسية في بلاده.وبعدها بيوم أصدر زيلينسكي مرسوما أعلن بموجبه التعبئة العامة في أوكرانيا، التي ستتم في غضون 90 يوما من دخول المرسوم حيز التنفيذ.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 فبراير/ شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي