https://arabic.sputniknews.com/20220320/ستولتنبرغ-الناتو-سيزيد-من-دعمه-لأوكرانيا-والحلف-درب-لسنوات-الآلاف-ممن-يواجهون-الروس-الآن-1060142292.html
ستولتنبرغ: الناتو سيزيد من دعمه لأوكرانيا والحلف درب لسنوات الآلاف ممن يواجهون الروس الآن
ستولتنبرغ: الناتو سيزيد من دعمه لأوكرانيا والحلف درب لسنوات الآلاف ممن يواجهون الروس الآن
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف سيعزز من دعمه لأوكرانيا في مجالات عدة، لافتًا إلى أن الحلف درب الجنود الأوكرانيين لسنوات وأن... 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T16:37+0000
2022-03-20T16:37+0000
2022-03-20T16:37+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
الناتو
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القاهرة - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، في تصريحات لشبكة "إن بي سي" الأمريكية اليوم الأحد، إن "حلف شمال الأطلسي [الناتو] سيزيد من الدعم لأوكرانيا بما في ذلك بالمجالات العسكرية والإنسانية والمالية".وأوضح أن "الناتو درب الجنود الأوكرانيين لسنوات عدة.. عشرات الآلاف من الجنود تم تدريبهم.. وهم الآن في الصفوف الأمامية لمواجهة الروس".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, الناتو
ستولتنبرغ: الناتو سيزيد من دعمه لأوكرانيا والحلف درب لسنوات الآلاف ممن يواجهون الروس الآن
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أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف سيعزز من دعمه لأوكرانيا في مجالات عدة، لافتًا إلى أن الحلف درب الجنود الأوكرانيين لسنوات وأن هؤلاء الجنود الآن في الصفوف الأمامية لمواجهة الروس.
القاهرة - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، في تصريحات لشبكة "إن بي سي" الأمريكية اليوم الأحد، إن "حلف شمال الأطلسي [الناتو] سيزيد من الدعم لأوكرانيا بما في ذلك بالمجالات العسكرية والإنسانية والمالية
".
وأوضح أن "الناتو درب الجنود الأوكرانيين لسنوات عدة.. عشرات الآلاف من الجنود تم تدريبهم
.. وهم الآن في الصفوف الأمامية لمواجهة الروس".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.