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سوريا... انطلاق الجولة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية غدا في جنيف
سوريا... انطلاق الجولة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية غدا في جنيف
تنطلق الجولة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية، غدا الاثنين 21 مارس/آذار، في جنيف. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T14:02+0000
2022-03-20T14:02+0000
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دمشق - سبوتنيك. وقالت عضو وفد المجتمع المدني، ميس كريدي، في تصريح لوكالة سبوتنيك، إن "الجولة ستستمر 5 أيام وبشكل أولي هناك مبدأين سيقدمهما وفد المعارضة بالخارج المدعومة من الرياض ومبدأ سيقدمه المجتمع المدني ومبدأ سيقدمه الوفد الحكومي".وأضافت كريدي: "غدا صباحا ستقدم لنا هذه المبادئ".وتابعت: "كوفد المجتمع المدني قادم من دمشق نطرح مبدأ هوية الدولة".وأوضحت أن "جدول أعمال الجولة السابعة تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع مع المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون في دمشق اليوم الأحد".واستطردت قائلة: "لست متفائلة كثيرا بنتائج سريعة لأن الحوار السوري السوري معقد ولا تزال قضايا كثيرة غير متفق عليها بما فيها الأرضية الوطنية للنقاش".وأكدت أن "وفد المجتمع المدني والوفد الحكومي وصلا أمس إلى جنيف".وكان المبعوث الأممي قد زار دمشق، منتصف شباط/فبراير الماضي، وأعرب بعد لقائه وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، عن تفاؤله أكثر من قبل بشأن الجولة السابعة للجنة الدستورية السورية.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/لافروف-روسيا-تؤكد-استئناف-عمل-اللجنة-الدستورية-السورية-نهاية-الشهر-الجاري-1059879298.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

سوريا... انطلاق الجولة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية غدا في جنيف

14:02 GMT 20.03.2022
© AFP 2022 / Fabrice Coffrini/Poolمحادثات جنيف حول سوريا
محادثات جنيف حول سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© AFP 2022 / Fabrice Coffrini/Pool
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تنطلق الجولة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية، غدا الاثنين 21 مارس/آذار، في جنيف.
دمشق - سبوتنيك. وقالت عضو وفد المجتمع المدني، ميس كريدي، في تصريح لوكالة سبوتنيك، إن "الجولة ستستمر 5 أيام وبشكل أولي هناك مبدأين سيقدمهما وفد المعارضة بالخارج المدعومة من الرياض ومبدأ سيقدمه المجتمع المدني ومبدأ سيقدمه الوفد الحكومي".
وأضافت كريدي: "غدا صباحا ستقدم لنا هذه المبادئ".
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقائه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
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وتابعت: "كوفد المجتمع المدني قادم من دمشق نطرح مبدأ هوية الدولة".
وأوضحت أن "جدول أعمال الجولة السابعة تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع مع المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون في دمشق اليوم الأحد".
واستطردت قائلة: "لست متفائلة كثيرا بنتائج سريعة لأن الحوار السوري السوري معقد ولا تزال قضايا كثيرة غير متفق عليها بما فيها الأرضية الوطنية للنقاش".
وأكدت أن "وفد المجتمع المدني والوفد الحكومي وصلا أمس إلى جنيف".
وكان المبعوث الأممي قد زار دمشق، منتصف شباط/فبراير الماضي، وأعرب بعد لقائه وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، عن تفاؤله أكثر من قبل بشأن الجولة السابعة للجنة الدستورية السورية.
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