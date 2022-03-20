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https://arabic.sputniknews.com/20220320/سيئول-كوريا-الشمالية-تطلق-4-طلقات-مشتبه-بها-من-قاذفات-صواريخ-متعددة-باتجاه-البحر-الأصفر-1060119854.html
سيئول: كوريا الشمالية تطلق 4 طلقات مشتبه بها من قاذفات صواريخ متعددة باتجاه البحر الأصفر
سيئول: كوريا الشمالية تطلق 4 طلقات مشتبه بها من قاذفات صواريخ متعددة باتجاه البحر الأصفر
قال مسؤولون عسكريون من كوريا الجنوبية، إن جارتها الشمالية أطلقت، اليوم الأحد، 4 طلقات مشتبه بها ‏من قاذفات صواريخ متعددة في البحر الأصفر.‏ 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T06:22+0000
2022-03-20T06:22+0000
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وذكر مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي: "كانت هناك طلقات يعتقد أنها لقاذفات صواريخ متعددة لكوريا الشمالية هذا الصباح"، وفقا وكالة "يونهاب" الكورية.وأضاف المسؤولون أن مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية عقد اجتماعا طارئا للوزراء بشأن الطلقات الأربع التي سقطت في المياه الغربية من مكان غير محدد في مقاطعة بيونغان الجنوبية، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وأشار المتحدث باسم المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، بارك كيونغ مي، إن أعضاء مجلس الأمن القومي شددوا في اجتماعهم على ضرورة إلى الحفاظ على "وضع الاستعداد الدفاعي القوي" على أساس القدرة العسكرية المعززة لكوريا الجنوبية وأمريكا.وجاء إطلاق قاذفات الصواريخ المتعددة وسط توترات في شبه الجزيرة الكورية بشأن اختبارات كوريا الشمالية لنظام الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في 27 فبراير/ شباط الماضي و5 مارس/ آذار الجاري.كما ترجح كوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا، يوم الأربعاء الماضي، لكن يبدو أنه انفجر في الجو على ارتفاع أقل من 20 كيلومتر.وفي الأسبوع الماضي، كثفت القوات الأمريكية الموجودة في كوريا الجنوبية تدريباتها وذلك على إثر تتابع إطلاق الصواريخ من كوريا الشمالية.ووفقا لبيان صادر، يوم الثلاثاء الماضي، عن القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، نشرته وكالة يونهاب، فإن هذه القوات تعزز تدريباتها الدفاعية الجوية، بعد أن توالت عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية.وشدد البيان على التزام القوات الأمريكية بالدفاع عن سيئول "ضد أي تهديد أو عدو"، حسب تعبيرهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/القوات-الأمريكية-في-سيئول-تكثف-تدريباتها-بسبب-تهديدات-بيونغ-يانغ-الصاروخية-1059928638.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم

سيئول: كوريا الشمالية تطلق 4 طلقات مشتبه بها من قاذفات صواريخ متعددة باتجاه البحر الأصفر

06:22 GMT 20.03.2022
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عرض عسكري في بيونغ يانغ
© Sputnik . Iliya Pitalev
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قال مسؤولون عسكريون من كوريا الجنوبية، إن جارتها الشمالية أطلقت، اليوم الأحد، 4 طلقات مشتبه بها ‏من قاذفات صواريخ متعددة في البحر الأصفر.‏
وذكر مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي: "كانت هناك طلقات يعتقد أنها لقاذفات صواريخ متعددة لكوريا الشمالية هذا الصباح"، وفقا وكالة "يونهاب" الكورية.
وأضاف: "نحافظ على وضع الاستعداد الدفاعي لدينا بينما نتابع عن كثب التطورات ذات الصلة".
وأضاف المسؤولون أن مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية عقد اجتماعا طارئا للوزراء بشأن الطلقات الأربع التي سقطت في المياه الغربية من مكان غير محدد في مقاطعة بيونغان الجنوبية، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
وأشار المتحدث باسم المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، بارك كيونغ مي، إن أعضاء مجلس الأمن القومي شددوا في اجتماعهم على ضرورة إلى الحفاظ على "وضع الاستعداد الدفاعي القوي" على أساس القدرة العسكرية المعززة لكوريا الجنوبية وأمريكا.
وجاء إطلاق قاذفات الصواريخ المتعددة وسط توترات في شبه الجزيرة الكورية بشأن اختبارات كوريا الشمالية لنظام الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في 27 فبراير/ شباط الماضي و5 مارس/ آذار الجاري.
كما ترجح كوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا، يوم الأربعاء الماضي، لكن يبدو أنه انفجر في الجو على ارتفاع أقل من 20 كيلومتر.
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القوات الأمريكية في سيئول تكثف تدريباتها بسبب تهديدات بيونغ يانغ الصاروخية
15 مارس, 13:16 GMT
وفي الأسبوع الماضي، كثفت القوات الأمريكية الموجودة في كوريا الجنوبية تدريباتها وذلك على إثر تتابع إطلاق الصواريخ من كوريا الشمالية.
ووفقا لبيان صادر، يوم الثلاثاء الماضي، عن القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، نشرته وكالة يونهاب، فإن هذه القوات تعزز تدريباتها الدفاعية الجوية، بعد أن توالت عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية.
وشدد البيان على التزام القوات الأمريكية بالدفاع عن سيئول "ضد أي تهديد أو عدو"، حسب تعبيرهم.
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