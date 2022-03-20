عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220320/صحفية-لبنانية-توجه-رسالة-إلى-أدرعي-أشبال-القسام-وأبوعبيدة-بانتظارك-1060127815.html
صحفية لبنانية توجه رسالة إلى أدرعي: أشبال القسام و"أبوعبيدة" بانتظارك
صحفية لبنانية توجه رسالة إلى أدرعي: أشبال القسام و"أبوعبيدة" بانتظارك
وجهت صحفية لبنانية رسالة إلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قالت فيها إن هناك أشبالا وأولادا سيواجهون إسرائيل بالرغم من كل الجهود الموضوعة لأسر... 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T10:48+0000
2022-03-20T10:48+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103492/67/1034926729_0:110:1069:711_1920x0_80_0_0_87e1dc628fbb28996de1e0d5cca5d0fb.jpg
وقالت الصحفية سنا كجك في رسالتها الموجهة: "تجند إسرائيل كل طاقاتها الفكرية والبشرية والمادية والتكنولوجية لأسر عقول الشباب والفتية الذين يتأثرون بالدعاية البراقة لأي موضوع يطرح على مواقع التواصل الاجتماعي وكل متفرعاته الدعائية، كما يجهد الجيش الإسرائيلي وإعلامه على صفحاتهم الناطقة باللغة العربية ليجملوا صورة كيانهم من جهة وليغسلوا أدمغة الشبان العرب من جهة ثانية وخصوصا "فئة المراهقة".وأضافت في رسالتها: "يدركون أن حربنا معهم حرب إعلام وصوت وصورة وكلمة، وأن هذا الجيل الصاعد هو من سيكمل مسيرة النضال والتصدي لهم إلى حين رحيلهم عن فلسطين المحتلة".ونشرت الصحفية مقابلات حصرية مع فتية، داعمين للمقاومة وجهوا لأدرعي رسائل عدة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103492/67/1034926729_0:9:1069:811_1920x0_80_0_0_ac65768b027487f7c8e6d0bee4b7ebd0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

صحفية لبنانية توجه رسالة إلى أدرعي: أشبال القسام و"أبوعبيدة" بانتظارك

10:48 GMT 20.03.2022
© صور من المدونين Facebook Sana kojokالصحفية اللبنانية سنا كجك
الصحفية اللبنانية سنا كجك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© صور من المدونين Facebook Sana kojok
تابعنا عبرGoogle news
وجهت صحفية لبنانية رسالة إلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قالت فيها إن هناك أشبالا وأولادا سيواجهون إسرائيل بالرغم من كل الجهود الموضوعة لأسر عقول الشباب والفتية والذين يتأثرون بالدعاية البراقة لأي موضوع يطرح على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الصحفية سنا كجك في رسالتها الموجهة: "تجند إسرائيل كل طاقاتها الفكرية والبشرية والمادية والتكنولوجية لأسر عقول الشباب والفتية الذين يتأثرون بالدعاية البراقة لأي موضوع يطرح على مواقع التواصل الاجتماعي وكل متفرعاته الدعائية، كما يجهد الجيش الإسرائيلي وإعلامه على صفحاتهم الناطقة باللغة العربية ليجملوا صورة كيانهم من جهة وليغسلوا أدمغة الشبان العرب من جهة ثانية وخصوصا "فئة المراهقة".
وأضافت في رسالتها: "يدركون أن حربنا معهم حرب إعلام وصوت وصورة وكلمة، وأن هذا الجيل الصاعد هو من سيكمل مسيرة النضال والتصدي لهم إلى حين رحيلهم عن فلسطين المحتلة".
ونشرت الصحفية مقابلات حصرية مع فتية، داعمين للمقاومة وجهوا لأدرعي رسائل عدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мобилизованные жители ДНР на окраинах Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала