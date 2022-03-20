https://arabic.sputniknews.com/20220320/صحفية-لبنانية-توجه-رسالة-إلى-أدرعي-أشبال-القسام-وأبوعبيدة-بانتظارك-1060127815.html
صحفية لبنانية توجه رسالة إلى أدرعي: أشبال القسام و"أبوعبيدة" بانتظارك
صحفية لبنانية توجه رسالة إلى أدرعي: أشبال القسام و"أبوعبيدة" بانتظارك
وجهت صحفية لبنانية رسالة إلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قالت فيها إن هناك أشبالا وأولادا سيواجهون إسرائيل بالرغم من كل الجهود الموضوعة لأسر... 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T10:48+0000
2022-03-20T10:48+0000
2022-03-20T10:48+0000
العالم العربي
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وقالت الصحفية سنا كجك في رسالتها الموجهة: "تجند إسرائيل كل طاقاتها الفكرية والبشرية والمادية والتكنولوجية لأسر عقول الشباب والفتية الذين يتأثرون بالدعاية البراقة لأي موضوع يطرح على مواقع التواصل الاجتماعي وكل متفرعاته الدعائية، كما يجهد الجيش الإسرائيلي وإعلامه على صفحاتهم الناطقة باللغة العربية ليجملوا صورة كيانهم من جهة وليغسلوا أدمغة الشبان العرب من جهة ثانية وخصوصا "فئة المراهقة".وأضافت في رسالتها: "يدركون أن حربنا معهم حرب إعلام وصوت وصورة وكلمة، وأن هذا الجيل الصاعد هو من سيكمل مسيرة النضال والتصدي لهم إلى حين رحيلهم عن فلسطين المحتلة".ونشرت الصحفية مقابلات حصرية مع فتية، داعمين للمقاومة وجهوا لأدرعي رسائل عدة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
صحفية لبنانية توجه رسالة إلى أدرعي: أشبال القسام و"أبوعبيدة" بانتظارك
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وجهت صحفية لبنانية رسالة إلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قالت فيها إن هناك أشبالا وأولادا سيواجهون إسرائيل بالرغم من كل الجهود الموضوعة لأسر عقول الشباب والفتية والذين يتأثرون بالدعاية البراقة لأي موضوع يطرح على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الصحفية سنا كجك في رسالتها الموجهة: "تجند إسرائيل كل طاقاتها الفكرية والبشرية والمادية والتكنولوجية لأسر عقول الشباب والفتية الذين يتأثرون بالدعاية البراقة لأي موضوع يطرح على مواقع التواصل الاجتماعي وكل متفرعاته الدعائية، كما يجهد الجيش الإسرائيلي وإعلامه على صفحاتهم الناطقة باللغة العربية ليجملوا صورة كيانهم من جهة وليغسلوا أدمغة الشبان العرب من جهة ثانية وخصوصا "فئة المراهقة".
وأضافت في رسالتها: "يدركون أن حربنا معهم حرب إعلام وصوت وصورة وكلمة، وأن هذا الجيل الصاعد هو من سيكمل مسيرة النضال والتصدي لهم إلى حين رحيلهم عن فلسطين المحتلة".
ونشرت الصحفية مقابلات حصرية مع فتية، داعمين للمقاومة وجهوا لأدرعي رسائل عدة.