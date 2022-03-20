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صور أثارت جدلا... هل تم طلاء ممشى الحجاج في السعودية باللون "البنفسجي"
صور أثارت جدلا... هل تم طلاء ممشى الحجاج في السعودية باللون "البنفسجي"
انتشر مؤخرا على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل في المملكة العربية السعودية، صورا زعم ناشروها أنه تم طلاء طريق المشاة للحجاج الرابط بين المشاعر المقدسة... 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T11:19+0000
2022-03-20T11:19+0000
السعودية
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مجتمع
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وحسب صحيفة "سبق" السعودية، نفت مصادر صحة المتداول حول طلاء طريق المشاة بالمشاعر المقدسة باللون البنفسجي. وأشارت المصادر إلى أن ما يتداول هو عبارة عن فبركة، يعتقد أنها فوتوشوب، ليست لها صلة بأرض الواقع.كما أكدت أن الموجود في طريق المشاة هو حجر الإنترلوك كما هو من دون تغيير بلونه الأحمر والأصفر.وفي وقت سابق، قالت وزارة الحج والعمرة في السعودية، إنه يُسمح لغير المحصنين بأداء مناسك العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين؛ لكن بوجود شرطين وهما: أولا: عدم الإصابة بفيروس كورونا، وثانيا: عدم مخالطة مصاب بالفيروس. في السياق ذاته، أوضحت الوزارة أنه تم إلغاء التحقق من حالة التحصين للدخول إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي. وأضافت أنه لا يشترط تسجيل بيانات التحصين للقادمين من خارج المملكة للحصول على تصريح العمرة؛ حيث إنه تم إلغاء التحقق من حالة التحصين لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي لكل ضيوف الرحمن. وحول الفئة العمرية المسموح لها بدخول الحرمين، أشارت الوزارة إلى أن الفئة العمرية المسموح لها بدخول الحرمين هي 5 سنوات فأكثر.
السعودية
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السعودية, منوعات, أخبار الحج, مجتمع

صور أثارت جدلا... هل تم طلاء ممشى الحجاج في السعودية باللون "البنفسجي"

11:19 GMT 20.03.2022
© REUTERS / UMIT BEKTASتوافد الحجاج لرمي الجمرات
توافد الحجاج لرمي الجمرات - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / UMIT BEKTAS
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انتشر مؤخرا على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل في المملكة العربية السعودية، صورا زعم ناشروها أنه تم طلاء طريق المشاة للحجاج الرابط بين المشاعر المقدسة "مِنى، عرفات، مزدلفة" باللون البنفسجي.
وحسب صحيفة "سبق" السعودية، نفت مصادر صحة المتداول حول طلاء طريق المشاة بالمشاعر المقدسة باللون البنفسجي.
وأشارت المصادر إلى أن ما يتداول هو عبارة عن فبركة، يعتقد أنها فوتوشوب، ليست لها صلة بأرض الواقع.
كما أكدت أن الموجود في طريق المشاة هو حجر الإنترلوك كما هو من دون تغيير بلونه الأحمر والأصفر.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الحج والعمرة في السعودية، إنه يُسمح لغير المحصنين بأداء مناسك العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين؛ لكن بوجود شرطين وهما: أولا: عدم الإصابة بفيروس كورونا، وثانيا: عدم مخالطة مصاب بالفيروس.
في السياق ذاته، أوضحت الوزارة أنه تم إلغاء التحقق من حالة التحصين للدخول إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وأضافت أنه لا يشترط تسجيل بيانات التحصين للقادمين من خارج المملكة للحصول على تصريح العمرة؛ حيث إنه تم إلغاء التحقق من حالة التحصين لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي لكل ضيوف الرحمن.
وحول الفئة العمرية المسموح لها بدخول الحرمين، أشارت الوزارة إلى أن الفئة العمرية المسموح لها بدخول الحرمين هي 5 سنوات فأكثر.
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