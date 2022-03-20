صور أثارت جدلا... هل تم طلاء ممشى الحجاج في السعودية باللون "البنفسجي"
انتشر مؤخرا على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل في المملكة العربية السعودية، صورا زعم ناشروها أنه تم طلاء طريق المشاة للحجاج الرابط بين المشاعر المقدسة "مِنى، عرفات، مزدلفة" باللون البنفسجي.
وحسب صحيفة "سبق" السعودية، نفت مصادر صحة المتداول حول طلاء طريق المشاة بالمشاعر المقدسة باللون البنفسجي.
السعودية تنتهي من طلاء ممشى الحجاج باللون #البنفسجي ليسهل على الحجاج من المشاة معرفة الطريق الذي يصل منى بعرفات بمزدلفة حتى جسر الجمرات ... pic.twitter.com/FMCoMMmB9S— مسلم الزامل (@M_Zml) March 19, 2022
وأشارت المصادر إلى أن ما يتداول هو عبارة عن فبركة، يعتقد أنها فوتوشوب، ليست لها صلة بأرض الواقع.
كما أكدت أن الموجود في طريق المشاة هو حجر الإنترلوك كما هو من دون تغيير بلونه الأحمر والأصفر.
شاهدوا أجمل و أطول طريق مشاة بالعالم متزين باللون البنفسجي بالمشاعر المقدسة تم بهدف التسهيل على الحجاج أثناء سيرهم من منى إلى عرفات ومن عرفات إلى مزدلفة ومن منى إلى الجمرات ويحتوي أيضآ على ممر خاص للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة— تجارب المسافرين (@TravelerAbdulah) March 17, 2022
التطوير في الخدمات بكافة 🇸🇦 أصبحت واضحه لزائر ل🇸🇦 ❤️ pic.twitter.com/ZrmoCkz4c7
وفي وقت سابق، قالت وزارة الحج والعمرة في السعودية، إنه يُسمح لغير المحصنين بأداء مناسك العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين؛ لكن بوجود شرطين وهما: أولا: عدم الإصابة بفيروس كورونا، وثانيا: عدم مخالطة مصاب بالفيروس.
في السياق ذاته، أوضحت الوزارة أنه تم إلغاء التحقق من حالة التحصين للدخول إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي.
طلاء طريق المشاة باللون البنفسجي من عرفات إلى الجمرة الكبري مروراً بمزدلفة ومنى ليسهل على الحجاج معرفته👌 pic.twitter.com/L2a2O2LZKQ— عبدالعزيز البنيان (@HARBAA1F) March 18, 2022
وأضافت أنه لا يشترط تسجيل بيانات التحصين للقادمين من خارج المملكة للحصول على تصريح العمرة؛ حيث إنه تم إلغاء التحقق من حالة التحصين لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي لكل ضيوف الرحمن.
وحول الفئة العمرية المسموح لها بدخول الحرمين، أشارت الوزارة إلى أن الفئة العمرية المسموح لها بدخول الحرمين هي 5 سنوات فأكثر.