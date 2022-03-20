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عون من روما: المسيحية في لبنان ليست بخطر
عون من روما: المسيحية في لبنان ليست بخطر
صرح الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأحد، بأن الديانة المسيحية في لبنان ليست بخطر. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T15:57+0000
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جاءت تصريحات عون في أعقاب وصوله إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث قال إنه "يتطلع إلى هذه الزيارة كبارقة أمل لتؤكد أن لبنان ليس بزائل وسيبقى رغم الصعاب نموذجا للعيش معا".وأضاف عون، عبر الحساب الرسمي للرئاسة اللبنانية على "تويتر"، إنه "يحمل إلى قداسة البابا رسالة محبة باسم اللبنانيين وتجديد الدعوة لزيارة لبنان كي يعيد إليه الرجاء بانطلاقة مسيرة التعافي".وكان الرئيس عون قد غادر لبنان، اليوم الأحد، متوجها إلى روما والفاتيكان حيث سيلتقي البابا فرنسيس قبل ظهر غد الاثنين.ومن المنتظر أن يجتمع الرئيس اللبناني بأمين سر الكرسي الرسولي الكاردينال بييترو كارولين وأمين سر العلاقات بين الدول في الفاتيكان المونسنيور بول ريتشارد غالاغير، على أن يزور الرئيس عون الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوم الثلاثاء.وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي، عزمه إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات البرلمانية، المقررة في 15 أيار/مايو المقبل؛ وذلك تلبية لدعوة من الحكومة اللبنانية. وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان: "استجابة لدعوة من وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، قرر الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة إلى لبنان لمراقبة الانتخابات البرلمانية، المقررة في 15 أيار/مايو 2022".من جهته، قال مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "إن بعثة الاتحاد الأوروبي ستسهم في تحقيق عملية انتخابية شاملة وشفافة، وتعزيز المسار الديمقراطي والإصلاحات في لبنان"؛ مشيرا إلى تقديم دعم مالي وتقني وسياسي، لإعداد الانتخابات في لبنان.وحددت السلطات اللبنانية، يوم 15 مايو 2022، موعدا لإجراء الانتخابات النيابية، وذلك بعد تأكيد رئيس الجمهورية، ميشال عون، على ضرورة إقامتها في هذا الموعد، وعدم وجود مبرر لتأجيلها.
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أخبار لبنان, العالم العربي

عون من روما: المسيحية في لبنان ليست بخطر

15:57 GMT 20.03.2022
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© AP Photo / Dalati Nohra
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صرح الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأحد، بأن الديانة المسيحية في لبنان ليست بخطر.
جاءت تصريحات عون في أعقاب وصوله إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث قال إنه "يتطلع إلى هذه الزيارة كبارقة أمل لتؤكد أن لبنان ليس بزائل وسيبقى رغم الصعاب نموذجا للعيش معا".
وأضاف عون، عبر الحساب الرسمي للرئاسة اللبنانية على "تويتر"، إنه "يحمل إلى قداسة البابا رسالة محبة باسم اللبنانيين وتجديد الدعوة لزيارة لبنان كي يعيد إليه الرجاء بانطلاقة مسيرة التعافي".
وكان الرئيس عون قد غادر لبنان، اليوم الأحد، متوجها إلى روما والفاتيكان حيث سيلتقي البابا فرنسيس قبل ظهر غد الاثنين.
ومن المنتظر أن يجتمع الرئيس اللبناني بأمين سر الكرسي الرسولي الكاردينال بييترو كارولين وأمين سر العلاقات بين الدول في الفاتيكان المونسنيور بول ريتشارد غالاغير، على أن يزور الرئيس عون الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوم الثلاثاء.
وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي، عزمه إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات البرلمانية، المقررة في 15 أيار/مايو المقبل؛ وذلك تلبية لدعوة من الحكومة اللبنانية.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان: "استجابة لدعوة من وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، قرر الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة إلى لبنان لمراقبة الانتخابات البرلمانية، المقررة في 15 أيار/مايو 2022".
من جهته، قال مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "إن بعثة الاتحاد الأوروبي ستسهم في تحقيق عملية انتخابية شاملة وشفافة، وتعزيز المسار الديمقراطي والإصلاحات في لبنان"؛ مشيرا إلى تقديم دعم مالي وتقني وسياسي، لإعداد الانتخابات في لبنان.
وحددت السلطات اللبنانية، يوم 15 مايو 2022، موعدا لإجراء الانتخابات النيابية، وذلك بعد تأكيد رئيس الجمهورية، ميشال عون، على ضرورة إقامتها في هذا الموعد، وعدم وجود مبرر لتأجيلها.
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