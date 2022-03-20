https://arabic.sputniknews.com/20220320/غرفة-تجارة-عمان-الجيش-الأوكراني-صادر-شحنات-أردنية-1060124440.html
غرفة تجارة عمان: الجيش الأوكراني يصادر شحنات أردنية
غرفة تجارة عمان: الجيش الأوكراني يصادر شحنات أردنية
أعلن خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأحد، مصادرة الجيش الأوكراني لشحنات غذائية لبلاده. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T09:20+0000
2022-03-20T09:20+0000
2022-03-20T09:20+0000
أخبار الأردن
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جاءت تصريحات الحاج توفيق، خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، بحسب موقع "عمون".وقال رئيس غرفة عمان إن الجيش الأوكراني صادر مؤخرا شحنات من أحد الموانئ منها شحنات للأردن.وتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع الأسعار عالميا إلى حدوث ارتفاعات جديدة بأسعار السلع، مطالبا بتعزيز المخزون الاستراتيجي لزيادة التنافسية بين التجار.ولفت الحاج توفيق إلى أن بلاده تستورد 4 ملايين طن مواد غذائية تقريبا بشكل سنوي عبر القطاع الخاص، وهو ما يمثل نحو 85% من حاجة بلاده الغذائية.وأشار إلى وجود 5500 طن زيت و3000 طن بقوليات مدفوعات الثمن في مصر ستصل إلى الأردن في أي لحظة.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/وزير-التجارة-الأردني-مخزون-القمح-يكفي-لمدة-عام-ولن-نرفع-سعر-الخبز-1060124139.html
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أخبار الأردن
غرفة تجارة عمان: الجيش الأوكراني يصادر شحنات أردنية
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أعلن خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأحد، مصادرة الجيش الأوكراني لشحنات غذائية لبلاده.
جاءت تصريحات الحاج توفيق، خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، بحسب موقع "عمون"
.
وقال رئيس غرفة عمان إن الجيش الأوكراني صادر مؤخرا شحنات من أحد الموانئ منها شحنات للأردن.
وتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع الأسعار عالميا إلى حدوث ارتفاعات جديدة بأسعار السلع، مطالبا بتعزيز المخزون الاستراتيجي لزيادة التنافسية بين التجار.
ولفت الحاج توفيق إلى أن بلاده تستورد 4 ملايين طن مواد غذائية تقريبا بشكل سنوي عبر القطاع الخاص، وهو ما يمثل نحو 85% من حاجة بلاده الغذائية.
وأشار إلى وجود 5500 طن زيت و3000 طن بقوليات مدفوعات الثمن في مصر ستصل إلى الأردن في أي لحظة.