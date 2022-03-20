https://arabic.sputniknews.com/20220320/فرنسا-تتهم-7-أشخاص-بالتورط-في-حادث-سرقة-موقع-تصوير-مسلسل-لـنتفليكس-1060122742.html
فرنسا تتهم 7 أشخاص بالتورط في حادث سرقة موقع تصوير مسلسل لـ"نتفليكس"
فرنسا تتهم 7 أشخاص بالتورط في حادث سرقة موقع تصوير مسلسل لـ"نتفليكس"
اتهمت السلطات الفرنسية 7 أفراد يُزعم أنهم متورطون في سرقة موقع تصوير مسلسل "لوبين"، الشهر الماضي، من إنتاج شبكة "نتفليكس" الأمريكية. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T08:13+0000
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وفي 25 فبراير/ شباط، اقتحم ما يقرب من 20 لصا مقنعا موقع إنتاج المسلسل أثناء التصوير في إحدى ضواحي باريس، وسرقوا ما يقرب من 330 ألف دولار من المعدات.وأطلق الجناة ألعابا نارية على غرار قذائف الهاون لتنفيذ السرقة، لكن لم يصب أي من الممثلين وطاقم العمل الدرامي في ذلك الوقت، بما في ذلك بطل العمل، عمر سي.واتهمت الشرطة الأشخاص السبعة بالسطو المسلح كجزء من عصابة منظمة.وتحتجز السلطات الفرنسية 3 من المتهمين، بينما يخضع الأربعة الآخرون تحت إشراف قضائي، وكان أصغر أفراد التشكيل العصابي يبلغ من العمر 13 عاما، بحسب إفادة الشرطة، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وقالت الشرطة الفرنسية إنها عثرت على بعض المعدات التي تم سرقتها من موقع تصوير المسلسل، وما زالت تبحث عن جميع المتورطين في الحادث.يشار إلى أن "لوبين" ليس هو مسلسل "نتفليكس" الوحيد الذي وقع ضحية لعملية سطو خلال العام الحالي، إذ سبق للصوص سرقة ما قيمته أكثر من 200 ألف دولار أمريكية من مسلسل "ذا كراون".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مستجدات نتفليكس, مجتمع, أخبار فرنسا
فرنسا تتهم 7 أشخاص بالتورط في حادث سرقة موقع تصوير مسلسل لـ"نتفليكس"
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اتهمت السلطات الفرنسية 7 أفراد يُزعم أنهم متورطون في سرقة موقع تصوير مسلسل "لوبين"، الشهر الماضي، من إنتاج شبكة "نتفليكس" الأمريكية.
وفي 25 فبراير/ شباط، اقتحم ما يقرب من 20 لصا مقنعا موقع إنتاج المسلسل أثناء التصوير في إحدى ضواحي باريس، وسرقوا ما يقرب من 330 ألف دولار من المعدات.
وأطلق الجناة ألعابا نارية على غرار قذائف الهاون لتنفيذ السرقة، لكن لم يصب أي من الممثلين وطاقم العمل الدرامي في ذلك الوقت، بما في ذلك بطل العمل، عمر سي.
واتهمت الشرطة الأشخاص السبعة بالسطو المسلح كجزء من عصابة منظمة.
وتحتجز السلطات الفرنسية 3 من المتهمين، بينما يخضع الأربعة الآخرون تحت إشراف قضائي، وكان أصغر أفراد التشكيل العصابي يبلغ من العمر 13 عاما، بحسب إفادة الشرطة، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية
"بي بي سي".
وقالت الشرطة الفرنسية إنها عثرت على بعض المعدات التي تم سرقتها من موقع تصوير المسلسل، وما زالت تبحث عن جميع المتورطين في الحادث.
يشار إلى أن "لوبين" ليس هو مسلسل "نتفليكس" الوحيد الذي وقع ضحية لعملية سطو خلال العام الحالي، إذ سبق للصوص سرقة ما قيمته أكثر من 200 ألف دولار أمريكية من مسلسل "ذا كراون".