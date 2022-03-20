https://arabic.sputniknews.com/20220320/فولودين-الولايات-المتحدة-موجودة-حيث-مصالحها-أما-هدف-روسيا-فهو-مغاير-تماما-1060123869.html
فولودين: الولايات المتحدة موجودة حيث مصالحها أما هدف روسيا فهو مغاير تماما
فولودين: الولايات المتحدة موجودة حيث مصالحها أما هدف روسيا فهو مغاير تماما
أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن الولايات المتحدة توجد حيث مصالحها الاقتصادية، في حين أن الهدف الروسي من العملية العسكرية الخاصة في... 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T09:05+0000
2022-03-20T09:05+0000
2022-03-20T09:05+0000
روسيا
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نشر فولودين تصريحاته على منصة "تلغرام"، وقال خلالها: "الولايات المتحدة توجد دائمًا حيث لديها المصالح الاقتصادية"، مضيفًا أنه "عندما تبدأ واشنطن بتعليم روسيا الديمقراطية وتقوم بفرض سياسة العقوبات، فلتبدأ بنفسها". وتابع فولودين: "أهدافنا هي ضمان الأمن وإنقاذ الناس ونزع السلاح من أيدي النازيين الإرهابيين في أوكرانيا. كما ترون، هناك فارق كبير بين موسكو وواشنطن". وأشار رئيس مجلس الدوما إلى أن الولايات المتحدة غزت العراق قبل 19 عامًا، حيث قتلت وفقًا لتقديرات مختلفة ما يصل إلى نصف مليون شخص، مضيفا أن "أنبوب الاختبار الذي يحتوي على عينات مفترضة من الأسلحة البيولوجية والذي تم عرضه على المجتمع الدولي من قبل وزير الخارجية الأمريكي آنذاك كولين باول، تم إدراجه إلى الأبد في التاريخ العالمي للتزوير".وأضاف فولودين قائلا: "نتيجة لذلك لم يتم العثور على أسلحة دمار شامل في العراق. في ذلك الوقت، سعت واشنطن بشكل أساسي إلى تحقيق هدف السيطرة على المناطق النفطية في العراق".
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روسيا
فولودين: الولايات المتحدة موجودة حيث مصالحها أما هدف روسيا فهو مغاير تماما
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أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن الولايات المتحدة توجد حيث مصالحها الاقتصادية، في حين أن الهدف الروسي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هو إنقاذ الناس ونزع سلاح النازيين في أوكرانيا.
نشر فولودين تصريحاته على منصة "تلغرام"، وقال خلالها: "الولايات المتحدة توجد دائمًا حيث لديها المصالح الاقتصادية"، مضيفًا أنه "عندما تبدأ واشنطن بتعليم روسيا الديمقراطية وتقوم بفرض سياسة العقوبات، فلتبدأ بنفسها".
وتابع فولودين: "أهدافنا هي ضمان الأمن وإنقاذ الناس ونزع السلاح من أيدي النازيين الإرهابيين في أوكرانيا. كما ترون، هناك فارق كبير بين موسكو وواشنطن".
وأشار رئيس مجلس الدوما إلى أن الولايات المتحدة غزت العراق قبل 19 عامًا، حيث قتلت وفقًا لتقديرات مختلفة ما يصل إلى نصف مليون شخص، مضيفا أن "أنبوب الاختبار الذي يحتوي على عينات مفترضة من الأسلحة البيولوجية والذي تم عرضه على المجتمع الدولي من قبل وزير الخارجية الأمريكي آنذاك كولين باول، تم إدراجه إلى الأبد في التاريخ العالمي للتزوير".
وأضاف فولودين قائلا: "نتيجة لذلك لم يتم العثور على أسلحة دمار شامل في العراق. في ذلك الوقت، سعت واشنطن بشكل أساسي إلى تحقيق هدف السيطرة على المناطق النفطية في العراق".