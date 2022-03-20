https://arabic.sputniknews.com/20220320/فيديو-يرصد-محاولة-شرطي-أمريكي-تكرار-الحركة-التي-قتلت-جورج-فلويد-مع-فتاة-صغيرة--1060134121.html

فيديو يرصد محاولة شرطي أمريكي تكرار الحركة التي قتلت جورج فلويد مع فتاة صغيرة

فيديو يرصد محاولة شرطي أمريكي تكرار الحركة التي قتلت جورج فلويد مع فتاة صغيرة

نشرت وكالة إخبارية مقطع فيديو لضابط شرطة في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن الأمريكية خارج ‏الخدمة، وهو يجثو بركبته على رقبة طالبة في مدرسة تبلغ من العمر 12... 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T13:10+0000

2022-03-20T13:10+0000

2022-03-20T13:10+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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ويبين الفيديو الذي نشره مسؤولو مدرسة لينكولن الإعدادية، أمس السبت، وحصلت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء على نسخة منه، نشوب شجار بين طالبين في كافيتريا المدرسة.بعد ذلك يظهر الضابط، الذي تعرفت عليه صحيفة "ميلووكي جورنال سنتنيل"، بأنه شون غوتشو، وهو يستجيب على الفور لتفريق المشاجرة، وكان يعمل بدوام جزئي كحارس للمدرسة.وتدخل غوتشو في شجار قصير مع الطالبة قبل أن يدفعها إلى الأرض والجثو بركبته على رقبتها، ويظهر في الفيديو هو يستخدم مناورة الخنق لمدة 25 ثانية تقريبا، قبل أن يقوم بتقييد يديها وإخراجها من الكافيتريا.ويتم إخراج الطالبة الأخرى من الغرفة أيضا من جانب ما يبدو أنه موظف آخر في المدرسة، وفقا لما يوضحه الفيديو.وتم حظر استخدام الخنق ومناورة الجثو على الرقبة بواسطة الركبة من قبل ضباط الشرطة في ولاية ويسكونسن في عام 2021، بعد مقتل المواطن الأسود، جورج فلويد، باستثناء الحالات التي تهدد الحياة أو حالات الدفاع عن النفس.وقال والد الفتاة، جيريل بيريز، في تصريحات لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، إن ابنته تزور طبيب أعصاب بعد الحادث الذي وقع في يوم 4 مارس/ آذار الجاري.ودعا بيريز إلى توجيه اتهامات جنائية إلى غوتشو، لاستخدامه أسلوب ضبط النفس المحظور على ابنته.بينما اعتبرت محامية الأسرة، درو ديفيني، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن ركبة الضابط كانت على رقبة الفتاة "لمدة غير معقولة".وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن ضابط الشرطة المتهم، شون غوتشو، استقال من منصبه في المدرسة بعد الواقعة.

https://arabic.sputniknews.com/20220225/محكمة-أمريكية-تدين-3-شرطيين-بالتقصير-في-مساعدة-جورج-فلويد-وقت-احتضاره-1059144650.html

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