https://arabic.sputniknews.com/20220320/في-السعودية-تحذير-من-سرقة-البيانات-الشخصية-عن-طريق-اتصالات-وهمية-1060140699.html
في السعودية... تحذير من سرقة البيانات الشخصية عن طريق اتصالات وهمية
في السعودية... تحذير من سرقة البيانات الشخصية عن طريق اتصالات وهمية
أصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، تحذيرا إلى المواطنين والمقيمين في المملكة. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T15:50+0000
2022-03-20T15:50+0000
2022-03-20T15:50+0000
أخبار السعودية اليوم
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وحسب بيان نشرته "سدايا" عبر حسابها في موقع تويتر، أكدت أنها رصدت اتصالات وهمية وصلت مواطنين ومقيمين في المملكة تستهدف خداعهم للإفصاح عن معلوماتهم.ودعت الهيئة السعودية المواطنين والمقيمين على السواء إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، مشددة على عدم التجاوب نهائياً مع تلك الاتصالات التي تستهدف المعلومات الشخصية والأرقام السرية.وقال البيان إن ما تم رصده خلال الأيام كان اتصالات من أفراد "يدّعي بعضهم انتسابهم لمركز المعلومات الوطني بزعم تحديث البيانات البنكية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم
في السعودية... تحذير من سرقة البيانات الشخصية عن طريق اتصالات وهمية
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أصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، تحذيرا إلى المواطنين والمقيمين في المملكة.
وحسب بيان نشرته "سدايا" عبر حسابها في موقع تويتر، أكدت أنها رصدت اتصالات
وهمية وصلت مواطنين ومقيمين في المملكة تستهدف خداعهم للإفصاح عن معلوماتهم.
ودعت الهيئة
السعودية المواطنين والمقيمين على السواء إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، مشددة على عدم التجاوب نهائياً مع تلك الاتصالات التي تستهدف المعلومات الشخصية والأرقام السرية.
ولفتت إلى أن التجاوب مع تلك الاتصالات يترتب عليها سرقة البيانات وإلحاق الضرر بالمستخدمين.
وقال البيان إن ما تم رصده خلال الأيام كان اتصالات من أفراد "يدّعي بعضهم انتسابهم لمركز المعلومات الوطني بزعم تحديث البيانات البنكية".