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https://arabic.sputniknews.com/20220320/قاديروف-يكشف-في-غروزني-عن-غنائم-أوكرانية-فيديو-1060139778.html
قاديروف يكشف في غروزني عن غنائم أوكرانية... فيديو
قاديروف يكشف في غروزني عن غنائم أوكرانية... فيديو
نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قاديروف، مقطع فيديو بصفحته الشخصية على منصة "تلغرام" يظهر غنائم عسكرية أوكرانية عرضها في العاصمة غروزني. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T15:32+0000
2022-03-20T15:33+0000
روسيا
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وأظهر المقطع المنشور قاديروف وهو يقوم باستعراض الغنائم العسكرية المتمثلة بمركبات مدرعة عسكرية تم الاستيلاء عليها من الجيش الأوكراني خلال مهمات عسكرية في أوكرانيا.وبحسب قاديروف، يستخدم الضباط في الجيش الأوكراني هذه المركبات المصفحة للتنقل خلال العمليات العسكرية وهي مركبات أوكرانية الصنع، مشيرا إلى أنها جيدة للاستخدام ومضمونة وصنعت على مستوى عال وتحتوي على تقنيات متطورة وعالية الجودة.وقام قاديروف بنزع الملصقات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ووضع ملصقات تابعة له مكتوب عليها "أحمد القوة".وأعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قاديروف، إرسال أحد أقوى قادته على رأس ألف متطوع للمشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
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قاديروف يكشف في غروزني عن غنائم أوكرانية... فيديو

15:32 GMT 20.03.2022 (تم التحديث: 15:33 GMT 20.03.2022)
© Sputnik . Sergey Guneev / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الشيشان رمضان قاديروف
رئيس الشيشان رمضان قاديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قاديروف، مقطع فيديو بصفحته الشخصية على منصة "تلغرام" يظهر غنائم عسكرية أوكرانية عرضها في العاصمة غروزني.
وأظهر المقطع المنشور قاديروف وهو يقوم باستعراض الغنائم العسكرية المتمثلة بمركبات مدرعة عسكرية تم الاستيلاء عليها من الجيش الأوكراني خلال مهمات عسكرية في أوكرانيا.
وبحسب قاديروف، يستخدم الضباط في الجيش الأوكراني هذه المركبات المصفحة للتنقل خلال العمليات العسكرية وهي مركبات أوكرانية الصنع، مشيرا إلى أنها جيدة للاستخدام ومضمونة وصنعت على مستوى عال وتحتوي على تقنيات متطورة وعالية الجودة.
وقام قاديروف بنزع الملصقات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ووضع ملصقات تابعة له مكتوب عليها "أحمد القوة".
وأعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قاديروف، إرسال أحد أقوى قادته على رأس ألف متطوع للمشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
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