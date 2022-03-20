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https://arabic.sputniknews.com/20220320/قطة-تطلب-الطعام-بطريقة-طريفة-فيديو-1060138971.html
قطة تطلب الطعام بطريقة طريفة... فيديو
قطة تطلب الطعام بطريقة طريفة... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفا يظهر قطة منزلية تطلب طعامها بطريقة ذكية. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
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ويظهر الفيديو قطة تجلس داخل إحدى غرف المنزل وأمامها صحن خال من الطعام، ووجدت القطة حيلة لتلفت نظر مالكتها إلى نفاد الطعام، فراحت تهز الصحن عدة مرات أملا في أن يحدث صوتا تسمعه صاحبتها.وأرفق ناشر الفيديو المقطع بعبارات تعبر عن حال القطة، حيث كتب حوارا متخيلا على لسان القطة وكأنها تخاطب صاحبتها قائلة: "أنا أسمعك وأنت في المطبخ.. هل ستأتين؟.. صحن الطعام فارغ!.. ألا تسمعينني؟ أريد إعادة ملء الصحن".ويبدو أن محالاوت القطة في لفت نظر صاحبتها نجحت بالفعل لكن للأسف لم تلب السيدة طلبات قطتها لإعادة ملء الصحن مرة أخرى، واكتفت بإلقاء نظرة سريعة على الصحن الفارغ ثم انصرفت مرة أخرى.
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قطة تطلب الطعام بطريقة طريفة... فيديو

15:02 GMT 20.03.2022
CC0 / pixabay / قطة
قطة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
CC0 / pixabay /
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفا يظهر قطة منزلية تطلب طعامها بطريقة ذكية.
ويظهر الفيديو قطة تجلس داخل إحدى غرف المنزل وأمامها صحن خال من الطعام، ووجدت القطة حيلة لتلفت نظر مالكتها إلى نفاد الطعام، فراحت تهز الصحن عدة مرات أملا في أن يحدث صوتا تسمعه صاحبتها.
وأرفق ناشر الفيديو المقطع بعبارات تعبر عن حال القطة، حيث كتب حوارا متخيلا على لسان القطة وكأنها تخاطب صاحبتها قائلة: "أنا أسمعك وأنت في المطبخ.. هل ستأتين؟.. صحن الطعام فارغ!.. ألا تسمعينني؟ أريد إعادة ملء الصحن".
ويبدو أن محالاوت القطة في لفت نظر صاحبتها نجحت بالفعل لكن للأسف لم تلب السيدة طلبات قطتها لإعادة ملء الصحن مرة أخرى، واكتفت بإلقاء نظرة سريعة على الصحن الفارغ ثم انصرفت مرة أخرى.
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