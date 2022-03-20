https://arabic.sputniknews.com/20220320/كل-شيء-ينفد-تقرير-أمريكي-الولايات-المتحدة-تواجه-نقصا-في-المطاط-والرمال-والبشر-1060117954.html

"كل شيء ينفد"... تقرير أمريكي: الولايات المتحدة تواجه نقصا في المطاط والرمال والبشر

"كل شيء ينفد"... تقرير أمريكي: الولايات المتحدة تواجه نقصا في المطاط والرمال والبشر

أفاد تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية بأن الولايات المتحدة تعاني من نقص في المطاط والرمل والبشر. 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T00:52+0000

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2022-03-20T00:52+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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وجاء في التقرير الذي حمل عنوان "لماذا كل شيء ينفد في الولايات المتحدة"، أن "الاضطرابات التي تشهدها سلسلة التوريد أدت إلى تدهور صناعة المطاط".وأضاف التقرير أن "منتجي المطاط يواجهون تغير المناخ، وجائحة كوفيد-19، وفطريات مدمّرة، وصراع من أجل شحن الحاويات".وقُدرت قيمة سوق المطاط العالمي بحوالي 40 مليار دولار في عام 2020 ، لكن أحد التحليلات يتوقع أن تبلغ قيمة سوق المطاط الطبيعي ما يقرب من 68.5 مليار دولار بحلول عام 2026.وقد تواجه الولايات المتحدة، قريبا نقصا في الرمال-- ففي الـ20 عاما الماضية، زاد في جميع أنحاء العالم استخدام هذه السلعة المهمة والتي لا تحظى بتقدير كافي، بواقع ثلاثة أضعاف، وهو أسرع بكثير من المعدل الذي تتجدّد به الرمال، حسبما أشار التقرير.وقالت كاترينا كورنيش الأستاذة بجامعة ولاية أوهايو لشبكة "سي إن بي سي": "يمكن أن نكون على أعتاب نهاية العالم المطاطي".وأضافت: "على الرغم من أنه يمكن العثور على الرمال في كل بلد على وجه الأرض تقريبًا، فقد يواجه العالم قريبًا نقصًا في هذه السلعة الأساسية التي لا تحظى بالتقدير الكافي".ولفت التقرير إلى أنه بالإضافة إلى ذلك،

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الولايات المتحدة الأمريكية