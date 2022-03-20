https://arabic.sputniknews.com/20220320/كيف-تعرف-أنك-تعاني-من-اضطراب-النوم؟-1060140501.html

كيف تعرف أنك تعاني من اضطراب النوم؟

كيف تعرف أنك تعاني من اضطراب النوم؟

نواجه جميعا صعوبة في النوم من وقت لآخر وصباح مرهق ينتج عن ذلك، ولكن عندما يحدث ذلك باستمرار، يمكن أن يكون لديك اضطراب في النوم، وفقا لأطباء الأعصاب. 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T15:50+0000

2022-03-20T15:50+0000

2022-03-20T15:50+0000

الصحة

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هناك نحو 80 اضطرابا مختلفا في النوم ويعاني ما معدله 70 مليون أمريكي من اضطراب واحد، وفقا لكليفلاند كلينك، وفق تقرير لموقع eatthis.وتقول المؤسسة الطبية الأمريكية إن "اضطرابات النوم الشائعة مثل الأرق ومتلازمة تململ الساقين والخدار وانقطاع النفس أثناء النوم يمكن أن تؤثر على كل جانب من جوانب حياتك بما في ذلك سلامتك وعلاقاتك وأدائك في المدرسة والعمل والتفكير والصحة العقلية والوزن وتطور مرض السكري وأمراض القلب".لكن ما هو اضطراب النوم وكيف يؤثر على صحتنا؟يوضح الدكتور توماس هاموند طبيب الأعصاب في معهد ماركوس لعلوم الأعصاب أن "اضطراب النوم هو أي خلل في وظيفة النوم - صعوبة في بدء النوم، وصعوبة الحفاظ على النوم، وسلوك غير طبيعي أثناء النوم،على سبيل المثال، اضطراب سلوك حركة العين السريعة (REM) أو بدء نوم غير طبيعي وغير مناسب مثل النوم القهري حيث تجلس وتتحدث وتنام فجأة أثناء المحادثة".ويضيف أنه من الأفضل أن نحصل على حوالي 7 ساعات من النوم كل ليلة، محذرا من أن الحصول على وقت أقل، فإن الدماغ على الأرجح لن يعمل بشكل جيد على المدى الطويل.لماذا يحتاج الدماغ الكثير من النوم؟يقول الدكتور هاموند: "من حين لآخر، هناك أشخاص نادرون لا يحتاجون إلى الكثير من النوم مثلنا جميعا. أعتقد أن توماس إديسون لم يحصل أبدا على أكثر من ساعتين أو ثلاث ساعات من النوم وقام بالكثير من الأشياء الصعبة. يلعب النوم دورا في فسيولوجيا الدماغ. أثناء حركة العين السريعة (مرحلة من مراحل النوم تتميز بحركة العين السريعة) يعيد الدماغ شحن بطاريته. كل من مراحل النوم لها أهميتها وليس من الجيد أن تضغط على أي منها. لهذا السبب قد لا تكون بعض الأدوية التي قد تؤدي إلى النوم ولكنها تقضي على نوم حركة العين السريعة جيدة على المدى الطويل إذا كنت تستخدمها كل ليلة".ما هي علامات وأعراض اضطراب النوم المحتمل؟تقول الدكتورة داليا لورينزو، اختصاصية الأعصاب في معهد ميامي لعلوم الأعصاب "لا يدرك معظم الناس أنهم يعانون من اضطراب في النوم".وتضيف أن العرض الأكثر شيوعا هو توقف التنفس أثناء النوم. وللأسف، يعاني الأشخاص المصابون بانقطاع التنفس أثناء النوم من انخفاض مستويات الأكسجين.وتوضح: "عندما لا يحصل الدماغ على كمية كافية من الأكسجين، فإنه يرسل رسالة للاستيقاظ. يمكن للأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم أن يقضوا الليل كله في نوم خفيف، ولا يدخلون في طبقات أعمق من النوم أبدا لأنهم يختنقون في كل مرة".يمكن لأي شخص مصاب بانقطاع التنفس أثناء النوم أن يقضي 10-14 ساعة في السرير ولا يشعر بالانتعاش أبدًا لأنه لا ينام بعمق أبدا.هناك أيضا أعراض أخرى لاضطراب النوم مثل الشخير بصوت عال والنوم أثناء النهار (الأشخاص الذين ينامون) أثناء الاجتماعات / النوم على عجلة القيادة، وزيادة الوزن. وتشمل الاضطرابات الأخرى تململ الساقين والمشي أثناء النوم".وتململ الساقين هو في الحقيقة اضطراب حركي وليس اضطرابا في النوم بالضبط. أفضل تعريف له هو أنه الشعور أو الحاجة إلى تحريك الساقين عندما تحاول الراحة. بالنسبة لمعظم الأشخاص الذين يعانون من اضطراب في الساقين يكون الأمر مزعجا عندما يحاولون الاسترخاء.على سبيل المثال، عندما يحاولون مشاهدة التلفزيون أو قراءة كتاب. لا يمكنهم الاسترخاء ويشعرون دائما بالحاجة إلى التجول. غالبا ما يرتبط ذلك بالاعتلال العصبي المحيطي حيث تكون الأعصاب الأطول في الساقين تالفة.كذلك، فإن من يعانون من اضطراب النوم يمكن أن يتميزون بالنوم بسرعة كبيرة، والدخول في نوبات مفاجئة من النوم، وكذلك المشي أثناء النوم.

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