https://arabic.sputniknews.com/20220320/لو-موند-الفرنسية-الوضع-في-أوكرانيا-يمكن-أن-يغير-الاقتصاد-العالمي-إلى-الأبد-1060122618.html
"لو موند" الفرنسية: الوضع في أوكرانيا يمكن أن يغير الاقتصاد العالمي إلى الأبد
"لو موند" الفرنسية: الوضع في أوكرانيا يمكن أن يغير الاقتصاد العالمي إلى الأبد
أشار تقرير إعلامي فرنسي إلى أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا قد تؤدي إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي العالمي وتغييره إلى الأبد. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T08:12+0000
2022-03-20T08:12+0000
2022-03-20T08:12+0000
اقتصاد
روسيا
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فبحسب تقرير نشرته صحيفة "لو موند"، فإن العملية العسكرية الروسية قد تسهم في تغيير النظام الاقتصادي للأبد.ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، سينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار نقطة مئوية، بينما سيزداد التضخم بمقدار 2.5 نقطة مئوية. وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا
"لو موند" الفرنسية: الوضع في أوكرانيا يمكن أن يغير الاقتصاد العالمي إلى الأبد
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أشار تقرير إعلامي فرنسي إلى أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا قد تؤدي إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي العالمي وتغييره إلى الأبد.
فبحسب تقرير نشرته صحيفة "لو موند"، فإن العملية العسكرية الروسية قد تسهم في تغيير النظام الاقتصادي للأبد
.
ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، سينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار نقطة مئوية، بينما سيزداد التضخم بمقدار 2.5 نقطة مئوية.
ويشير صندوق النقد الدولي بدوره إلى أن الوضع في أوكرانيا على المدى الطويل قادر على "تغيير النظام الاقتصادي والجيوسياسي العالمي بشكل جذري".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.