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https://arabic.sputniknews.com/20220320/مئات-الآلاف-يشاركون-في-جنازة-حاخام-وسط-إسرائيل-فيديو-1060137584.html
مئات الآلاف يشاركون في جنازة حاخام وسط إسرائيل... فيديو
مئات الآلاف يشاركون في جنازة حاخام وسط إسرائيل... فيديو
شارك مئات الآلاف من اليهود الأرثوذكس (الحريديم)، اليوم الأحد، في جنازة الحاخام حاييم كانيفسكي، أحد قادة التيار البارزين والذي دفن في مقبرة مدينة بني براك وسط... 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T14:32+0000
2022-03-20T14:32+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وسمحت الشرطة لأتباع الحاخام بالمشاركة في جنازته، وصولا إلى المقبرة، حيث نصبت الحواجز ومنعت دخولهم خوفا من نتائج كارثية محتملة نتيجة للتدافع.وسمحت الشرطة فقط لـ 500 شخص بينهم عائلة الحاخام كانيفسكي والمقربين منه من المشاركة في مراسم الدفن.لكن الآلاف من المشاركين، اخترقوا الحواجز الشرطية واشتبكوا مع الشرطة، وتسلق بعضهم الجدران ودخلوا إلى منطقة الدفن، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وأضافت الصحيفة: "شوهد بعض المشاركين في الجنازة واقفين على حائط المقبرة حاملين سلكا كهربائيا خطيرا، وآخرون يقفون على أسطح المنازل".ولا تزال العديد من الطرق الرئيسية وسط إسرائيل مغلقة، بعد الجنازة، التي شارك فيها نحو 750 ألف إسرائيلي، على ما أفادت القناة "12".وكانت الشرطة والجيش الإسرائيليان قد كثفا من تأمين الجنازة، خوفا من وقوع كارثة خلال عملية التشييع، على غرار كارثة ميرون التي وقعت في 30 أبريل/ نيسان 2021 لدى إقامة احتفال ديني شارك فيه عشرات الآلاف من الحريديم، وانتهت بمصرع 45 شخصا وإصابة المئات بعد انهيار درج نتيجة تدافع الحشود.وتوفي الحاخام حاييم كانيفسكي، عن عمر94 عاما، ونعاه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء نفتالي بينيت ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو وعدد كبير من القادة والسياسيين.
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مئات الآلاف يشاركون في جنازة حاخام وسط إسرائيل... فيديو

14:32 GMT 20.03.2022
© STRINGERالمصلون اليهود يغنون ويرقصون في حفل لاغ بعمر في جبل ميرون، شمالي إسرائيل
المصلون اليهود يغنون ويرقصون في حفل لاغ بعمر في جبل ميرون، شمالي إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© STRINGER
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شارك مئات الآلاف من اليهود الأرثوذكس (الحريديم)، اليوم الأحد، في جنازة الحاخام حاييم كانيفسكي، أحد قادة التيار البارزين والذي دفن في مقبرة مدينة بني براك وسط إسرائيل.
وسمحت الشرطة لأتباع الحاخام بالمشاركة في جنازته، وصولا إلى المقبرة، حيث نصبت الحواجز ومنعت دخولهم خوفا من نتائج كارثية محتملة نتيجة للتدافع.
وسمحت الشرطة فقط لـ 500 شخص بينهم عائلة الحاخام كانيفسكي والمقربين منه من المشاركة في مراسم الدفن.
لكن الآلاف من المشاركين، اخترقوا الحواجز الشرطية واشتبكوا مع الشرطة، وتسلق بعضهم الجدران ودخلوا إلى منطقة الدفن، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وأضافت الصحيفة: "شوهد بعض المشاركين في الجنازة واقفين على حائط المقبرة حاملين سلكا كهربائيا خطيرا، وآخرون يقفون على أسطح المنازل".
ولا تزال العديد من الطرق الرئيسية وسط إسرائيل مغلقة، بعد الجنازة، التي شارك فيها نحو 750 ألف إسرائيلي، على ما أفادت القناة "12".
وكانت الشرطة والجيش الإسرائيليان قد كثفا من تأمين الجنازة، خوفا من وقوع كارثة خلال عملية التشييع، على غرار كارثة ميرون التي وقعت في 30 أبريل/ نيسان 2021 لدى إقامة احتفال ديني شارك فيه عشرات الآلاف من الحريديم، وانتهت بمصرع 45 شخصا وإصابة المئات بعد انهيار درج نتيجة تدافع الحشود.
وتوفي الحاخام حاييم كانيفسكي، عن عمر94 عاما، ونعاه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء نفتالي بينيت ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو وعدد كبير من القادة والسياسيين.
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